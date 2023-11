Die Polizei ermittelt wegen drei Fällen von Unfallflucht im Kreis Dillingen

Drei Autos werden in Schwennenbach, Lauingen und Dillingen angefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 13 und 20 Uhr an einem schwarzen Nissan Qashqai verursacht, der in der Bergstaße im Höchstädter Stadtteil Schwennenbach geparkt war. Durch den Aufprall entstand ein Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite des Wagens. Der Unbekannte entfernte sich laut Polizei anschließend illegalerweise, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Der zweite Fall von Unfallflucht ereignete sich in Lauingen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Samstag gegen den hinteren rechten Radlauf eines blauen Audi A 3, der zwischen 10.50 und 11.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße geparkt war. Nach dem Anstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand Schaden von rund 2000 Euro. Am Wagen konnte hellblauer Lackanrieb festgestellt werden.

Möglicherweise fuhr der Unfallverursacher einen weißen Ford Fiesta

Am Samstagabend beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen 18 und 18.45 Uhr einen schwarzen BMW 116i mit Aichacher Kennzeichen, der auf einem Parkplatz im Georg-Schmid-Ring in Dillingen abgestellt war, an der Fahrertür und verursachte einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin unerkannt vom Unfallort. Bei seinem Fahrzeug könnte es ich um einen weißen Ford Fiesta mit Dillinger Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Dillingen bitte in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)