Von Brückenbau bis Bachsäuberung: Das beschäftigt die Schwennenbacher

Bei der Bürgerversammlung in Schwennenbach beschäftigen die Bürgerinnen und Bürger vor allem die Reinigung der Bäche und den Neubau einer Brücke. Auch einige andere Anliegen werden angebracht. Sehr gut ist die Gaststube des Schützenheims in Schwennenbach für die letzte Bürgerversammlung in den Stadtteilen Höchstädts gefüllt. Bürgermeister Stephan Karg freut sich über das breite Altersspektrum – von jung bis alt ist alles vertreten. Er informiert über aktuelle Planungen aus Höchstädt und seinen Stadtteilen und was im vergangenen Jahr vorgefallen ist. Die Einwohnerzahl habe sich in Schwennenbach zum Vorjahr nicht verändert. Das zumindest bis zum Stichtag 1. Juli. Ein Dorfmitglied ist sich aber sicher: Um eine Person ist die Einwohnerzahl nun gewachsen.

Lioba Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwennenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis