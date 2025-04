Schwennenbacher Feuerwehr feiert im Juli ein großes Fest

Vorsitzender Christian Gutmair konnte bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwennenbach auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Sein besonderer Gruß galt unter anderem Bürgermeister Stephan Karg, Ehrenvorstand Josef Sing sen., Ehrenmitglied Josef Lindemayr sen. und Stadtratsmitglied Peter Schweyer. Kommandant Ulrich Kratzer teilte in seinem Bericht mit, dass im Jahr 2024 elf Feuerwehrleute der Schwennenbacher Wehr erfolgreich die Leistungsprüfung abgelegt haben. Jugendwart Andreas Beck informierte, dass 2024 eine Kinder- und eine Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Seitdem begeistern sich immer mehr junge Menschen für das Ehrenamt. Dafür wird nicht nur für den aktiven Nachwuchs gesorgt, sondern es wird auch das Bewusstsein für die Aufgaben der Feuerwehr vertieft.

Bürgermeister Karg würdigt die Arbeit der Feuerwehr

Bürgermeister Stephan Karg hob in seiner Ansprache die Bedeutung des Ehrenamtes und die wertvolle Arbeit der Feuerwehr hervor. Durch die Förderung des Nachwuchses werde das Leben der Feuerwehr geprägt. Karg lobte das Engagement und den Zusammenhalt in der Wehr. Bei den Neuwahlen wurden unter anderem die drei gleichberechtigten Vorsitzenden in ihren Ämtern bestätigt. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzende: Christian Beck, Christian Gutmair, Siegfried Liebl, Kassier: Marcel Fürst, Schriftführer: Bettina Bühler, Beisitzer: Anna-Marie Liebl, Franz Lindemayr, Thomas Knötzinger jun., Tanja Liebl, Kassenprüfer: Tanja Liebl und Franz Lindemayr, 1. Kommandant: Ulrich Kratzer, 2. Kommandant: Thomas Beck. Die Freiwillige Feuerwehr Schwennenbach freut sich bereits auf das Feuerwehrfest im Rahmen der Fahrzeugweihe des neuen Feuerwehrfahrzeuges vom 18. bis 20. Juli. Das Programm wird demnächst bekannt gegeben. Im Schlusswort bedankte sich Vorsitzender Christian Gutmair bei allen, die sich durch ihr Engagement zum Wohle und für die Sicherheit der Bürger einsetzen.

