16-Jähriger flüchtet in Schwenningen vor der Polizei

Zu einer Verfolgungsfahrt ist es am Mittwochabend in Schwenningen gekommen. Gegen 20 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen in der Dorfstraße einen 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads aufhalten, der ohne Helm unterwegs war. Der 16-Jährige versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Er missachtete sämtliche Anhaltesignale der Beamten und versuchte, den Streifenwagen abzudrängen.

Polizei ermittelt wegen verbotenen Rennen

Die Beamten konnten den Flüchtenden schließlich in der Riedstraße stellen. Am Kleinkraftrad stellten die Polizisten bauliche Veränderungen fest, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis und zu einer Versagung des Versicherungsschutzes führten.

Zudem ist der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 16-Jährigen. (AZ)