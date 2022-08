45-Jähriger hat bei Polizeikontrolle in Schwenningen mehr als ein Promille

Der Alkoholtest ist eindeutig. Deshalb wird einem Mann von der Dillinger Polizei der Führerschein entzogen.

Am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr wurde durch Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth auf der B16 bei Schwenningen ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser sich nicht an das Durchfahrtsverbot an der dortigen Baustelle gehalten hatte.

Mann hatte erheblich Alkohol getrunken

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 45-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

