79-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Schwenningen

Ein Senior aus dem Kreis Dillingen ist bei einem Unfall in Schwenningen gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte.

Ein Senior aus dem Landkreis Dillingen ist am Freitag bei einem Unfall in Schwenningen gestorben. Der 79-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit dem Auto in der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der Mann gesundheitliche Probleme und geriet deshalb mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur.

Das Auto streift einen Pkw und prallt schließlich gegen einen Transporter

Dort streifte das Auto zunächst einen weiteren Pkw und prallte anschließend frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Während die Verkehrsteilnehmer in den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen bei den Kollisionen unverletzt blieben, starb der 79-Jährige trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr sind im Einsatz

Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Notarzt war die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen an der Unfallstelle im Einsatz. Die Polizei schaltete zudem einen Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs ein. Wie die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, waren vermutlich gesundheitliche Probleme des 79-Jährigen ursächlich für den Verkehrsunfall. (pol, bv)