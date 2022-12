Dank für 24 Jahre Bürgermeister in Schwenningen

Die Gemeinde verabschiedet offiziell den langjährigen Bürgermeister Reinhold Schilling sowie weitere Gemeinderäte.

Normalerweise werden solche Verabschiedungen in der letzten Gemeinderatssitzung vor dem Ende der Wahlperiode durchgeführt, sagte Johannes Ebermayer, Bürgermeister der Gemeinde Schwenningen, bei einer kleinen Feierstunde. Die Corona-Pandemie habe alles verändert. Dennoch wolle die Gemeinde es nicht versäumen, ausgeschiedene Gemeinderäte und allen voran den ehemaligen, langjährigen Bürgermeister Reinhold Schilling offiziell zu verabschieden. Auch die langjährige Schwenninger Rathaus-Sekretärin Brigitte Schilling ist der Einladung gefolgt. Die ausgeschiedenen Gemeinderäte Erna Sing, Arnold Linder, Harald Lutmay und Peter Kaltenstadler wurden ebenso begrüßt wie Grüße auch an die abwesenden Karlheinz Grägel, Michael Nitbaur und Konrad Schweyer gesandt wurden. Aktueller Rathauschef Ebermayer sprach allen im Namen der Kommunen einen herzlichen Dank aus. Und: "Das ehrenamtliche Engagement in Deutschland ist weltweit einzigartig und macht unser Land so lebenswert."

Weiter sagte er: "Als Bürgermeister sowie als Gemeinderäte habt ihr einen ganz entscheidenden Anteil an unserer Gemeinde genommen. Das Wohl von Schwenningen und Gremheim war euch sogar so wichtig, dass ihr euch entschieden habt, bei Wahlen nicht nur ein Kreuzchen zu machen und andere machen zu lassen, sondern selbst zu kandidieren, um euch persönlich für das Wohl unserer Gemeinde einzusetzen." Und das teils über Jahrzehnte.

Dank auch an Ehefrau von Reinhold Schilling

Alle seien in den zurückliegenden Amtszeiten ihren Aufgaben in vollem Umfang gerecht geworden und hätten stets, unter Zurückstellung eigener Bedürfnisse und der Familie zum Wohle der Allgemeinheit, sehr erfolgreich mitgewirkt. Besonders freute sich Johannes Ebermayer, dass bei der Feierstunde auch Cornelia Schilling, die Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters, dabei war.

Sie wisse mit am besten, was es heißt, wenn sich der Partner ehrenamtlich für die Gemeinde engagiert. 24 Jahre war Reinhold Schilling Bürgermeister in Schwenningen. Er hat die Gemeinde geprägt. Büroarbeit, Verwaltung, Telefonate, Besprechungen und immer mehr E-Mail-Verkehr, Sitzungen, Bürgerversammlungen, Arbeitskreise, Pressetermine, Geburtstage, Vereinstermine, VG und repräsentative Aufgaben – die Tätigkeiten seien sicher nicht immer ein "Zuckerschlecken" gewesen. "Aber du hast die Aufgabe immer gerne, mit viel Freude und vor allem mit großer Verantwortung gemeistert", würdigte Nachfolger Ebermayer die Dienste von Schilling.

Entscheidungen für die Gemeinde Schwenningen getroffen

Weiter sei es Reinhold Schilling immer gelungen, dass die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde getroffen wurden. Er habe seine Freizeit für das Amt geopfert – mit vollem Herzblut. "Für deinen Einsatz als Bürgermeister der Gemeinde Schwenningen in deinen 24 Jahren sagen wir herzlichen Dank", so Ebermayer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch