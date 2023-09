"Die Finanzen der Gemeinde Schwenningen sind kerngesund"

Der Haushalt für 2023 zeigt auch, dass der Schwerpunkt auf Kindern und Familien liegt. Bürgermeister Johannes Ebermayer erklärt im Interview, warum.

Bürgermeister Johannes Ebermayer hat mit seinem Gemeinderat den Haushalt für Schwenningen für 2023 auf den Weg gebracht. Wenn Sie das Zahlenwerk beschreiben müssten, dann wie? Wo liegt der Schwerpunkt?



Ebermayer: Die Finanzen der Gemeinde sind kerngesund. Der Haushaltsentwurf kann als sehr solide, aber auch zukunftsorientiert zusammengefasst werden. Durch den Jahresabschluss für das Jahr 2022 sowie den Haushalt für das Jahr 2023 wird offengelegt, dass wir sehr verantwortungsvoll, weitsichtig und besonnen handeln und agieren. Der Haushalt zeigt aber auch, dass wir wichtige Maßnahmen und Projekte – gerade in finanziell schwierigen Zeiten – anpacken und damit Mut zeigen, Zukunftsthemen nicht zu verschieben.

Zum Beispiel?



Ebermayer: Digitalisierung, Schaffung von Bauflächen für verschiedensten Wohnraum, Aktualisierung und Ausbau unserer Infrastruktur wie Straßensanierungen oder im Bereich der Entwässerung, Investitionen in die Familienfreundlichkeit und in Bildung, Beteiligung an der Sanierung der Grund- und Mittelschule, Aktualisierung unserer Grundschule, Planungen in die Zukunft, Fertigstellung der Kita sowie die ständige Aktualisierung unserer Liegenschaften.

Der Vermögenshaushalt schließt mit insgesamt rund 4,6 Millionen Euro ab. Nennen Sie die wichtigsten Investitionen.



Ebermayer: Abwasserbeseitigung und Kläranlage: 100.000 Euro, Schule: 150.000 Euro, Erschließung Baugebiet "Kapellenäcker": 710.000 Euro, Bauplätze bei "Kapellenäcker": 200.000 Euro, der Glasfaserausbau mit einer Gigabit-Investition von 4,5 Millionen Euro über zwei Jahre, Kindergarten restliche Baukosten (mit Photovoltaik): 240.000 Euro. Aber auch Grunderwerb in Höhe von 400.000 Euro sind im Haushalt veranschlagt, um als Gemeinde auch dauerhaft handlungsfähig zu bleiben. Selbstverständlich auch die vom Gemeinderat beratenen und beschlossenen Maßnahmen.

Braucht die Gemeinde für alle die vielen Projekte Kredite?



Ebermayer: Nein, wir kommen weiterhin ohne Kreditaufnahmen aus, wir können sogar weiterhin kontinuierlich unsere Schulden tilgen. In diesem Jahr sind dafür rund 84.000 Euro für die Tilgung veranschlagt. Wir finanzieren unsere Investitionen durch eine Entnahme aus der Rücklage und durch weitere Einnahmen wie Zuschüsse und die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 260.000 Euro. Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf 84.000 Euro. Damit liegt unsere freie Finanzspanne bei rund 177.000 Euro – ein zufriedenstellender Wert für dieses Jahr.

Dennoch spürt vermutlich auch die Gemeinde die explodierenden Preissteigerungen in allen Bereichen, oder?



Ebermayer: Die Ansätze wurden auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt. Man kann durchaus sagen, dass der Verwaltungshaushalt mit spitzem Bleistift gerechnet wurde. Das resultiert daraus, dass eine Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt erfolgen muss. Steigerungen, auch die aktuellen, bei Lohn, Strom, Öl oder Gas sind bereits angepasst und Kostensteigerungen eingeplant.

Was bedeutet das für die Menschen in Schwenningen und Gremheim?



Ebermayer: Die Umlagesätze haben wir minimal um drei Prozent angepasst, aufgrund übergeordneter Empfehlung seit Jahren und sind trotzdem im Vergleich sehr günstig. Die Gewerbesteuer, 315.000 Euro, Ergebnis 2022, haben wir im niedriger angesetzt und um der prognostizierten abkühlenden Wirtschaft Rechnung zu tragen.

Thema Grund- und Mittelschule Höchstädt. Die Sanierung wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt, so auch auf Schwenningen. Was konkret heißt das für den Etat 2023?



Ebermayer: Die Schulverbandsumlage ist weiter gestiegen beziehungsweise wird weiter steigen. 2023 rechnen wir mit 45.000 Euro, in 2026 schon mit 52.000 Euro.

Schwenningens Bürgermeister Johannes Ebermayer. Foto: Ebermayer

Wie sieht es beim Schulverband Schwenningen aus?



Ebermayer: Wir haben sehr viel investiert, Investitionen in die Zukunft, die Umlage hat sich erhöht und beläuft sich auf 126.000 Euro. Wir haben 106 Schülerinnen und Schüler, davon insgesamt 52 aus Schwenningen und Gremheim. (sb mit AZ)

Zur Person: Johannes Ebermayer ist Bürgermeister der Gemeinde Schwenningen. Er ist auf den langjährigen Rathauschef Reinhold Schilling gefolgt.