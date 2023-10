Die nächste Runde in Schwenningen im Kampf gegen den Flutpolder

In einer Videokonferenz wird Eric Beisswenger, stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses im Landtag, aufgefordert, die Polder-Planung zu überprüfen.

Stetigen Kontakt halten die Bürgermeister im Umfeld des geplanten Flutpolders Neugeschüttwörth – Hans Kaltner ( Buttenwiesen), Jürgen Frank ( Blindheim) und Johannes Ebermayer ( Schwenningen) – zur Interessengemeinschaft Neugeschüttwörth und dem Vorsitzenden Philipp Uhl. CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll stellte jetzt im Kampf gegen das Hochwasserbecken den Kontakt zum stellvertretenden Vorsitzenden des Umweltausschusses im Landtag Eric Beisswenger her. Knoll, Uhl, BBV-Kreisgeschäftsführer Michael Stiller, BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer und die IG-Vorstandsmitglieder Leonhard Schweyer und Albert Rieblinger tauschten sich nun im Schwenninger Rathaus in einer Videokonferenz mit dem zugeschalteten Beisswenger aus. Das Raumordnungsverfahren für die Polder an der schwäbischen Donau sei durchgeführt, das Planfeststellungsverfahren beginne. In den vielen Jahren der Planung seien an den Zuflüssen der Donau bereits viele kleine Maßnahmen zum Hochwasserschutz realisiert worden.

Das Hochwasser nach der Schneeschmelze habe abgenommen

Ebenso habe sich ja das Klima verändert. Mit einer Schneeschmelze im Umfang wie vor vielen Jahren und dem entsprechenden Hochwasser in den Flüssen sei nicht mehr zu rechnen. Sinnvoller als Riesenmaßnahmen mit Millioneninvestitionen sei die Planung von kleinen vorsorglichen Wasserabführungen. Die Beteiligten thematisierten gegenüber Beisswenger die Unverhältnismäßigkeit, denn die Schwenninger Flur werde gleich durch vier Maßnahmen belastet – den geplanten Polder Neugeschüttwörth, die Auwaldvernässung, die Deichrückverlegungen und den natürlichen Riedstrom. "Wir zeigen unsere Solidarität und bewiesen dies mit dem Riedstrom", lautete der Tenor. Die jüngsten Erfahrungen zeigten, dass eher Starkregenereignisse das Thema seien. Dagegen würden Polder nicht helfen. Deshalb forderten die Teilnehmer der Konferenz, die großen Polderplanungen neu auf den Prüfstand zu stellen. Mit Eric Beisswenger wurde ein Ortstermin in Gremheim vereinbart.

Die Versammelten zeigten sich erleichtert, den Kreistag und Landrat Markus Müller im Kampf gegen die Polder auf der Seite zu haben. "Wir brauchen die Hilfe und das Verständnis unserer Politikvertreter aus der Region, je breiter wir aufgestellt sind, umso besser", sagt Schwenningens Bürgermeister Johannes Ebermayer. (AZ)

