Die Schwenninger unterstützen ihr Tierheim

Der Gemeinderat Schwenningen stimmt der Erhöhung der Pauschale für Tierschutzvereine zu.

Der Gemeinderat Schwenningen hat bei seiner letzten Sitzung auf Grundlage der gemeinsamen Vereinbarung des Bayerischen Gemeindetages folgende Pauschallösung zur Unterbringung von Fundtieren im Höchstädter Tierheim getroffen: die Vertragsparteien vereinbaren rückwirkend ab 1. Januar 2023 eine Pauschale in Höhe von 0,80 Euro je Einwohner. Bürgermeister Johannes Ebermayer erklärte in der Sitzung, dass die Tierheime in der Trägerschaft von Tierschutzvereinen einen gesamtgesellschaftlich wertvollen Beitrag zur Versorgung von Tieren leisten würden. Dies beziehe sich auch auf die Unterbringung von Fundtieren und die Aufnahme von Tieren auf der Grundlage von sicherheitsrechtlichen Anordnungen.

Der Tierschutzverein muss herrenlose Tiere im Gemeindegebiet aufnehmen

Ab dem Jahr 2024 ist dann eine Kalkulation seitens des Tierschutzvereins vorzulegen, anhand derer entschieden wird, ob die Pauschale ab dem Jahr 2025 nochmals anzupassen ist. Als Gegenleistung verpflichtet sich der Tierschutzverein vertraglich, Fundtiere und herrenlose Tiere im Gemeindegebiet aufzunehmen. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Dillingen haben dieser Vereinbarung grundsätzlich zugestimmt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwenningen stimmt dem vorliegenden Rahmenvertrag zwischen dem Tierschutzverein für den Landkreis Dillingen e.V. und der Gemeinde Schwenningen mit einer pauschalen Finanzierung von 0,80 Euro je Einwohner einstimmig zu. Alle bisher bestehenden Vereinbarungen werden durch den neuen Vertrag unwirksam. (AZ)

