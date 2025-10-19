Icon Menü
Schwenningen: Garage brennt in Schwenningen

Schwenningen

Garage brennt in Schwenningen

Was hat wohl den Brand verursacht?
    Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Schwenningen ausrücken.
    Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Schwenningen ausrücken. Foto: dpa

    Zu einem Brand einer Garage in der Kirchstraße in Schwenningen ist es am Sonntagmorgen gekommen. Dort waren verschiedene Gerätschaften und Heizungen vorhanden, teilt die Polizei mit. Was genau den Brand ausgelöst hat, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe fünfstellige bis niedrige sechsstellige Summe. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht bestimmt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (AZ)

