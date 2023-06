Zwei Frauen bei Rollerunfall zwischen Schwenningen und Höchstädt verletzt

Zwei Frauen sind auf ihrem Roller zwischen Höchstädt und Schwenningen unterwegs, als sie in die Böschung stürzen. Beide werden dabei verletzt

Bei einem Unfall mit einem Motorroller sind am Mittwochmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 48-jährige Fahrerin fuhr mit ihrer Mitfahrerin den Gehweg neben der Kreisstraße DLG 23 zwischen Höchstädt und Schwenningen, als es zu dem Sturz kam. Ursächlich für den Unfall war wohl, dass sich die 72 Jahre alte Mitfahrerin während der Fahrt aufrichten wollte. Die Beifahrerin streckte laut Polizei die Füße aus und setzte auf dem Gehweg auf.

Die Frauen prallen in eine Böschung und müssen ins Krankenhaus gebracht werden

Die Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über den Motorroller und prallte mit ihrer Beifahrerin in eine Böschung am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin erlitt dabei mittelschwere Verletzungen an der Schulter, auch die Mitfahrerin wurde leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorroller entstand ein Schaden von circa 500 Euro. (AZ)

