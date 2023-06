Schwenningen trauert um Josef Ebermayer.

Der leidenschaftliche Musiker Josef Ebermayer hat für das Ehrenamt gelebt. Er hinterlässt Spuren in seiner Heimatgemeinde.

"Ein Musikkamerad und Freund ist von uns gegangen." Mit diesen Worten begann Heidi Seiler, Vorsitzende der Schwenninger Musikanten, den Nachruf bei der Beisetzung von Josef Ebermayer in Schwenningen. Er ist nach langer schwerer Krankheit, nach über zehn Jahren Pflege durch seine Frau Elisabeth zu Hause, und nach zehn Monaten in der BRK-Pflege in Donauwörth, zufrieden und beruhigt eingeschlafen. Die Blasmusik war sehr wichtig in seinem Leben, hatte er doch seine Frau Lisl schon in Verbindung mit der damaligen Blaskapelle Müller Schwenningen kennengelernt. Bei einem Auftritt der Blaskapelle Müller in Riedlingen war er als Fan dabei und da fiel ihm seine Zukünftige auf, die auf dem Fest bediente.

Josef Ebermayer ist nach langer Krankheit gestorben. Foto: Familie Ebermayer

Die Kapelle Müller löste sich nach dessen Tod auf und Schwenningen war ohne Blasmusik. Die Lücke klaffte über 30 Jahre. Im Ruhestand musste wieder eine Blaskapelle her und Josef Ebermayer machte alles mobil, was nur ging. Bereits vor der offiziellen Gründung der Schwenninger Musikanten animierte, überredete und trommelte er Musiker aus der Gemeinde und der Region zusammen. Es wurden erste Proben angesetzt. Ebermayer spielte nie selbst ein Instrument, aber unterstütze weiterhin nach der Gründung des Vereins stetig die Entwicklung der Kapelle, freute sich über das Ergattern einer Spende und hörte „seinen“ Musikanten auch bei den Proben zu.

Musik war seine Lebensader

In Schwenningen und Gremheim ging er von Haus zu Haus, um Mitglieder für den neuen Verein zu gewinnen. Das erfolgreiche zehnjährige Bestehen im Jahr 2009 war für ihn eine Bestätigung seines Engagements. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre entwickelte sich aus seinen Bemühungen, so Vorsitzende Heidi Seiler, am Grab, der jetzt gut gesattelte Musikverein, Schwenninger Musikanten: „Seine Begeisterung hat er an uns weitergegeben und war damit das Fundament und die Lebensader“, so Seiler. Zum 80. Geburtstag vor fast vier Jahren wurde Ebermayer zum Ehrenmitglied ernannt.

Das Ehrenamt war ihm wichtig

Seiler dankte seiner Frau Elisabeth und seiner Familie für den Rückhalt und die eifrige Unterstützung in jeglicher Hinsicht: „Ihr seid von Anfang an hinter dieser Idee gestanden.“ Die Musikanten verabschiedeten sich in tiefer Dankbarkeit musikalisch von ihrem Ehrenmitglied. Im Gottesdienst begleitete auch ein junger Schwenninger Musikant, Claudio Pankratz, als Solist das „Ave Maria“ mit dem Organisten Frank Kramer. Pfarrer Pater Anoop würdigte dem Ehrenamt des Verstorbenen, dankte seinem Einsatz als jahrelanger Kirchenpfleger, bei der großen inneren und äußeren Renovierung der Schwenninger Pfarrkirche und Erweiterung und Neugestaltung des Friedhofes.

Josef Ebermayer wurde am 11. Oktober 1939 geboren und ist immer schon ein Schwenninger gewesen. Er wuchs mit zwei Schwestern und zwei Brüdern auf. Er war gelernter Elektriker, besonders lag ihm das Ehrenamt am Herzen. Feuerwehr und Schützenverein sowie andere Vereine im Ort unterstützte er tatkräftig mit seinem Handwerk. Dieses ehrenamtliche Engagement hat er auch seinen Kindern Eva, Josef und Johannes, der heutige Erste Bürgermeister der Gemeinde, mitgegeben. (AZ)

