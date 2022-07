Schwenninger wehren sich vehement gegen geplante Flutpolder

Bis 1. August können Stellungnahmen zu den geplanten Maßnahmen für Hochwasserschutz eingereicht werden. Die Schwenninger haben eine ausgearbeitet.

Johannes Ebermayer, Bürgermeister der Gemeinde Schwenningen, gibt nicht auf. Oder anders: Er wird nicht müde, immer wieder auf die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen im Kreis Dillingen, besonders auf Gemarkung seiner Gemeinde, aufmerksam zu machen. Er wehrt sich. Für seine Kommune. Vehement, wie er immer wieder betont. So auch der Beschluss der Gemeinderatssitzung diese Woche: "Wir sind gegen den Polder."

Der geplante Polder ist eine von vier Hochwassermaßnahmen, die Schwenningen und Gremheim auf einer Flur hätte - inklusive dem bisherigen Riedstrom, der Auwald-Vernässung sowie die Deichrückverlegung bei Tapfheim. "Das ist schon etwas viel für eine Gemeinde", führt Ebermayer aus. Weiter sagt er, dass die Verhältnismäßigkeit auch beim Thema Flächenfraß und Entnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung nicht stimmen würde. Vor allem mit Hinblick auf mögliche Pläne in Sachen B16 Höchstädt/Schwenningen. Warum das Thema gerade so hochkocht? Weil es eine Frist gibt.

Bis 1. August Stellungnahmen bei Regierung von Schwaben einreichen

Noch bis Montag, 1. August, können Betroffene - auch Kommunen - Stellungnahmen bei der Regierung von Schwaben zu den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen abgeben (wir berichteten). Ein wichtiger Schritt im Raumordnungsverfahren. Bürgermeister Ebermayer und sein Gemeinderat werden eine Stellungnahme abgeben, speziell zu den geplanten Rückhalteraum Neugeschüttwörth und der Deichrückverlegung Schwenningen/Tapfheim. Er erläutert auch bei der Sitzung, dass die Gemeinde Schwenningen den Schutz vor den vielfältigen Gefahren von Hochwasser und Starkregen als eine prioritäre Aufgabe verstehe und sich daher zu einem effektiven, flächendeckenden Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement bekenne, um insbesondere Leib und Leben, das Hab und Gut der Menschen sowie die kritische Infrastruktur zu schützen.

Aber, so Ebermayer: "Der Polder Neugeschüttwörth soll der Rückhaltung des Riedstroms bei sehr großen Hochwasserereignissen dienen? Die massive Betroffenheit vieler, speziell den betroffenen Grundstückseigentümern und Verpächtern, Landwirten und Pächtern und naturschutzfachliche Belange, sprechen aus Sicht der Gemeinde gegen die Errichtung dieses massiven Polderbaus."

Steht der Flutpolder auf Gemarkung Schwenningen noch in Relation?

Erst nach Umsetzung aller anderen Maßnahmen an der bayerischen Donau solle nochmals evaluiert werden, welche weiteren Schritte im Sinne der Verhältnismäßigkeit, Zumutbarkeit und Kosteneffizienz sinnvoll und wirksam sind und ob es diese Planungen zum angedachten Polder Neugeschüttwörth überhaupt noch in dieser Dimension bedarf. "Wir tragen unseren Beitrag mit dem natürlichen und fließenden Riedstrom, ohne Deichbau und Rückstau und der Vernässung im Zankwert, selbst die Deichrückverlegung Schwenningen-Tapfheim auch eine Art Polder übersteigt die Verhältnismäßigkeit einer Gemeindeflur", so der Bürgermeister.

Seine Kommune fordere deshalb, dass die Gebiete der Kommunen, die von Hochwasser und Starkregen erfahrungsgemäß betroffen sind, wieder in der von 2019 beauftragten Basisstudie zur "Herstellung des Grundschutzes" aufgenommen werden sollte. Und: "Wir fordern die Bayerische Staatsregierung auf, umgehend bei der zuständigen Wasserwirtschaft die personelle Kapazität bedarfsgerecht umzuschichten oder auszubauen, damit die Machbarkeitsstudie inklusive den erforderlichen Verfahren zur Realisierung der wichtigen regionalen, kommunalen Hochwasserschutzprojekte zum Schutz der regionalen Bevölkerung wiederaufgenommen werden können. (mit pm)