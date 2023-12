Traumhafter Adventsmarkt am Schwenninger Rathausplatz

Einen wunderschönen Anblick wie im Bilderbuch bescherte das Wetter dem Adventsmarkt vor dem Rathaus in Schwenningen.

Bürgermeister Johannes Ebermayer danke allen Organisatoren und Akteuren, dem Christbaum-Team um Tobias Stangl, Johannes Reiser und Christoph Böhm, der Initiatorin Karin Gerstmeier, Georg Merz aus dem Gemeinderat sowie der Feuerwehr, den Schützen und dem Sportverein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Schwenninger Musikanten, die Flötenkinder und die Jugendkapelle erfreuten die Besucher musikalisch. Kinder, die von Kindergartenleiterin Diana Reiter an der Gitarre begleitet wurden, sangen Adventslieder und der Nikolaus erfreute die Buben und Mädchen am Rathausplatz. Handwerker, Bastler und Anbieter sorgten für ein schönes Angebot. Der Start in eine besinnliche Adventszeit ist in Schwenningen gelungen. Foto: Josef Kapfer