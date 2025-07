Aus dem hauseigenen Abstellraum entwendet: Fahrraddiebstähle in Dillingen und Gundelfingen

In Dillingen und Gundelfingen haben sich laut Polizei zwei besonders schwere Fahrraddiebstähle ereignet. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Fahrradabstellraum im Hof eines Mehrfamilienhauses im Dorfplatz im Dillinger Stadtteil Schretzheim. Wie, ist noch unklar. Er entwendete ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube (Modell Reaction Hybrid EX625) im Wert von 1600 Euro.

Ein weiteres Fahrrad der Marke Cube wird in Gundelfingen gestohlen

Das weiteres Fahrrad wurde nach Angaben der Polizei am Montag am Bahnhof in Gundelfingen entwendet. Es handelt sich um ein graues Mountainbike der Marke Cube. Das Fahrrad befand sich zur Tatzeit versperrt auf dem dortigen Fahrradabstellplatz. Es hat einen Wert von 360 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

In beiden Fällen ermittelt die Dillinger Polizei wegen des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)