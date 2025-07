Schlosshof-Serenade in Höchstädt: Karl Malz entführt in die 1960er Jahre

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt und der Förderkreis Schloss Höchstädt veranstalten eine Abendserenade mit dem Tapfheimer Altbürgermeister Karl Malz. „Mit Evergreens der 60er um die Welt“ lautet der Titel. Die Serenade findet am Sonntag, 3. August, im Schlosshof in Höchstädt statt. Karl Malz, der in Deutschland und auch im nahen Ausland auftritt, wird das Publikum bei der Veranstaltung in die Welt der bekannten Lieder der 1960er Jahre entführern. Dabei erzählt der frühere Rathauschef auch kleine Anekdoten zu den verschiedenen Liedern.

Das Konzert findet von 18 bis 19.30 Uhr im Schlosshof statt. Bei ungünstiger Witterung wird in den Rittersaal ausgewichen. Vor der Serenade wird, wie es bei Karl Malz Brauch ist, Wein ausgeschenkt. Hierfür bietet das Schlosscafé Rot-, Rosé- und Weißwein an. Ab 17 Uhr – oder schon früher bei Kaffee und Kuchen – kann man sich dort auf das Konzert einstimmen.

Die Schlosshofserenade ist eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der Kartei der Not. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den guten Zweck wird gebeten. (AZ)