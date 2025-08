Serenade in Höchstädt: Altbürgermeister Karl Malz begeistert im Rittersaal

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt und der Schloss-Förderkreis hatten eine Abendserenade mit Tapfheims Altbürgermeister Karl Malz im Schlosshof geplant. Wegen Regens musste die Veranstaltung in den Rittersaal verlegt werden. Und der war mit erwartungsvollen Konzertbesuchern so voll belegt, dass zahlreiche Gäste wieder umkehren mussten. „Dieser Ansturm von Besuchern hat uns fast sprachlos gemacht“, sagt Kulturforums-Leiterin Claudia Kohout.

Bürgermeister Stephan Karg eröffnete schließlich vor vollem Haus ein besonderes Konzert, dessen Erlös an das Leserhilfswerk Kartei der Not fließt. Als Karl Malz die Bühne betrat und mit den Liedern „Einmal um die Welt“ und „Weißt du wohin“ des Schlagerbarden Karel Gott die Serenade eröffnete, brandete Beifall im Rittersaal auf. Und die Beifallsbekundungen steigerten sich kontinuierlich bis zum Ende des rund zweistündigen Konzerts.

Von Peter Kraus bis zu Freddy Quinn

Karl Malz gab mit seiner konzertanten Stimme Lieder von den 60er-Jahre-Interpreten Peter Kraus, Ivo Robic, Peter Alexander, Roy Black, Ted Herold oder Freddy Quinn zum Besten. Das Saalpublikum, darunter auch Landrat Markus Müller, stimmte lautstark und mit hörbarer Freude in die Lieder ein. Viele Hörer und Hörerinnen schienen bei diesen Liedern in Jugenderinnerungen zu schwelgen. Mit Evergreens wie „Der letzte Walzer“, „Du bist nicht allein“, „Schau mich bitte nicht so an“, „Die Gitarre und das Meer“ oder „Schön war die Zeit“ riss Malz das Publikum mit.

Den zweiten Teil seiner Serenade startete der frühere Rathauschef mit dem Elvis-Song „Can‘t Help Falling in Love with You“, gefolgt vom erfolgreichsten Song des King of Rock and Roll „Ist now or never“. Weiter gings mit den Ohrwürmern „Strangers in the Night“ und „New York, New York“ von Frank Sinatra, „Wonderful World“ von Louis Armstrong, Katherina Valentes „Sag mir Quando, Quando, Quando“ sowie den beiden Songs von Reibeisenstimme Bill Ramsey „Pigalle“ und „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“.

Hatte die Zuhörer in Höchstädt auf seiner Seite: Karl Malz. Foto: Horst von Weitershausen

Nicht genug damit für das Publikum im Rittersaal: Nach „Rote Lippen soll man küssen“ des englischen Interpreten Cliff Richard musste Karl Malz der lautstarken Aufforderung der Zuhörer und Zuhörerinnen nach Zugaben nachkommen, obwohl seine Stimmbänder, wie er sagte, schon sehr angekratzt waren. Auch die Konzertbesucher hatten sich heiß gesungen und so endete die Abendserenade im Rittersaal zugunsten der Kartei der Not unter tosendem Beifall.

Karl Malz feierte in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag

Karl Malz verriet, dass er in diesem Jahr bereits sein 50. Konzert gespielt habe. Für die Abendserenade in Höchstädt hatte der langjährige Kommunalpolitiker Evergreens aus den 1960 Jahren ausgesucht, da er in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern durfte. „Meine Musik mache ich als Hobby für mich und zur Freude meines Publikums“, sagte Malz unserer Redaktion. Und da verlange er keinen Einritt, sondern rufe immer zu Spenden für einen guten Zweck auf.