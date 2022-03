Jetzt sprießt der Bärlauch

Plus Serie In unserer Reihe Rezepte für die Fastenzeit geht es dieses Mal um ein leckeres Kraut mit gefährlichem Doppelgänger.

In unregelmäßigen Abständen stellen wir Rezepte für die nächsten Wochen bis Ostern vor. Diese hier stammen von der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung an der Berufsschule Höchstädt. Dort kann man sowohl Helfer/Helferin für Ernährung und Versorgung (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 11), Assistentin/Assistent für Ernährung und Versorgung (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 12), Hauswirtschafterin oder Hauswirtschafter (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 12) lernen. Mehr dazu unter https://bs-hoechstaedt.de/bfs/ernaehrung-und-versorgung.