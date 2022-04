So wird in Dillingen altes Baumaterial recycelt

Jährlich fallen etwa 220 Millionen Tonnen Bauschutt an – das belastet die Umwelt. Eine nachhaltige Alternative ist Recycling, wie es eine Dillinger Firma betreibt.

In der Fastenzeit geht es oft vorrangig um Gewichtsverlust. In unserer Serie „Ballast“ soll es aber um mehr gehen. Schließlich belasten uns oft nicht nur ein paar Kilos mehr, sondern Sorgen, Probleme – und auch die Belastung der Umwelt. Wie geht man mit diesem Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit haben wir Antworten gesucht.

Jährlich 220 Millionen Tonnen Bauschutt in Deutschland

Baugrund ist knapp. Immer mehr Gebäude werden abgerissen, um Neuem zu weichen. Dabei werden enorme Mengen an Baustoffen zerstört. Jährlich fallen etwa 220 Millionen Tonnen Bauschutt in Deutschland an – das ist mehr als die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens und belastet die Umwelt. Die große Menge an Schutt sammelt sich auf Deponien, aber es geht auch um den CO2-Ausstoß und die Ressourcen. Denn was von der Abrissbirne zerstört wird, wurde mit einem hohen Material- und Energieeinsatz produziert. Die nachhaltige Alternative ist das Recycling von Bauschutt, wie es die Dillinger Firma Fisel Recycling und Transporte betreibt. Matthias Fisel, Sohn des Geschäftsführers, sagt: „Zu viel Material wird weggeworfen und vergraben. Wenn man das aufbereitet, kann man den Bauschutt wiederverwenden und so Ressourcen schonen.“ Der 24-Jährige leitet die Bauschutt-Recyclinganlage, die das Unternehmen seit 15 Jahren betreibt.

Auf der Anlage im sogenannten Hühnerwörth südlich der Donau lagern im Jahr bis zu 1500 Tonnen Bauschutt und 250 Tonnen Beton. Viele Meter in die Höhe türmen sich dort Dachziegel, Fliesen, Kloschüsseln und Betonstücke. Unterschieden wird zwischen reinem Bauschutt, in dem Ziegel, Keramik und Beton gemischt werden, und reinem Betonabbruch, der nur aus abgebrochenem Beton besteht. Der Schutt der Baustellen kommt zur Firma Fisel aus einem Umkreis von 50 bis 70 Kilometern. Es wird so regional wie möglich gearbeitet, um den CO2-Ausstoß und die Energiekosten zu minimieren.

Dillinger Firma Fisel Recycling und Transporte recycelt Baumaterialien

Entscheidend bei dem Recycling ist in Dillingen eine große rote Maschine, die neben den Bergen aus Baumaterialien steht. Matthias Fisel erklärt: „Das ist ein Brecher.“ Dieser zerkleinert grobe Materialteile zu kleineren Körnern. Davor wird dieses zuerst befreit von unerwünschtem Material wie Holz oder Kunststoffen. Auch wird das Material grob zerkleinert und aus Beton zum Beispiel der sogenannte Bewehrungsstahl, der die Betonbauteile verstärkt, entfernt. Wenn der Brecher die Materialien zerkleinert, entfernen mehrere Filter wiederum kleinere Gegenstände wie Eisen oder Plastik, die nicht verarbeitet werden sollen. Gröberes Material läuft öfter durch den Brecher, bis es eine feine Körnung erreicht hat.

Eingesetzt wird der recycelte Bauschutt bisher vor allem für den Untergrund von Straßen und den Unterbau von Gebäuden, auch Böschungen und Bahndämme werden damit aufgefüllt. Um noch mehr CO2 zu sparen, kann das Dillinger Unternehmen auf Baustellen mit dem Brecher fahren. Der Bauschutt wird vor Ort aufbereitet und kann weiterverarbeitet oder verkauft werden. Erst jüngst war das Unternehmen in Gundremmingen und hat dort von einem abgerissenen Wohnhaus die Baumaterialien recycelt. Die Gemeinde möchte diese in kommenden Projekten verarbeiten.

Brecher recycelt Bauschutt und Beton in Dillingen

Dieser recycelte Bauschutt und Beton, auch RC-Mix und RC-Beton genannt, ist nützlich bei der Herstellung von Beton, der aus Zement, Kies und Sand produziert wird. Das recycelte Produkt kann einen Anteil an Kies ersetzen. Dieser Beton mit Recyclinganteil wird dann als R-Beton bezeichnet. Der Einsatz von Beton mit Recyclinganteil im Hochbau, also dem Gebäudeteil über der Erdoberfläche, gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zu geschlossenen Materialkreisläufen, anstatt Rohstoffe zu verschwenden. Doch bisher passiert das im Landkreis Dillingen und der Region nur wenig bis gar nicht. „Das ist oft abhängig vom Kiesaufkommen. In der Region Stuttgart und auch vereinzelt in München wird R-Beton mehr genutzt, weil es dort weniger Kies gibt.“

Aktuell arbeitet das Dillinger Unternehmen mit einem Betonwerk aus der Region zusammen. Das Ziel ist es, auch R-Beton für den Hochbau in der Region anzubieten.

Natürliche Ressourcen schonen und CO2-Ausstoß reduzieren

„In der Gesetzgebung ist eigentlich festgelegt, dass Recyclingmaterial bei Ausschreibungen von öffentlichen Bauvorhaben bevorzugt werden sollte. Doch viele Gemeinden und Landkreise sperren sich noch dagegen“, berichtet Fisel. Sein Eindruck ist, dass einige noch dem Vorurteil glauben, dass recycelter Bauschutt nur Müll und ein minderwertiges Produkt ist. Das liege daran, dass früher die Technik schlechter gewesen sei und damit auch das Endprodukt nicht so gut. Zudem geben es auch „schwarze Schafe“, wie Hersteller, die den Bauschutt ungetrennt verarbeiteten, wodurch die Qualität leide.

Fisel findet: „Im Landkreis Dillingen ist zwar das Kiesaufkommen hoch. Trotzdem sollte man das Ende der natürlichen Ressourcen so lange wie möglich hinauszögern.“ Zudem werde so der CO2-Ausstoß in der Baubranche reduziert und die Umwelt weniger belastet.