Sicherheitswacht entdeckt Graffiti im Parkhaus-Fahrstuhl in Dillingen

Die Sicherheitswacht in Dillingen hat ein Graffiti in grüner Farbe im Fahrstuhl des Parkhauses am Dillinger Bahnhof festgestellt. Dieses wurde nach Angaben der Polizei durch einen bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Montag, 21. Juli und Sonntag, 27. Juli angebracht. Die Dillinger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sicherheitswacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Graffiti Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis