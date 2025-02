Siegfried Huber gibt Leitung im Dillinger Heilig-Geist-Stift ab.

Einen Leitungswechsel gibt es im Heilig-Geist Stift in Dillingen: Stiftungsverwalter Siegfried Huber gibt nach 25 Jahren die Gesamtleitung der Pflegeeinrichtung und Stiftung an seine Nachfolgerin Marina Bolenbach weiter.

In der Sitzung des Großen Verwaltungsausschusses der Hospital-Stiftung Dillingen dankte der Vorsitzende, Oberbürgermeister Frank Kunz, Siegfried Huber für dessen langjähriges Wirken und wies auf die erfolgreichen Entwicklungen der Stiftung in dessen Amtszeit hin. So konnte beispielsweise 2006 die neue Seniorenwohnanlage nach Abbruch des sogenannten ehemaligen Südbaus eingeweiht werden. 2007 wurde das 750-jährige Stiftungsjubiläum das ganze Jahr über mit verschiedenen Aktionen gefeiert. Noch zu sehen ist die Dauerausstellung der Stiftungsgeschichte im alten „Hiaslturm“ im Spitalgarten.

Weiter fallen in die Schaffenszeit von Siegfried Huber unter anderem eine Kirchturmsanierung und die energetische Sanierung der Gebäudeanlagen, die Errichtung einer hauseigenen Wäscherei, die Erweiterung von Pflegeplätzen sowie der Anbau von neuen Aufenthaltsbereichen für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Die neue Leiterin Marina Bolenbach fing im Jahr 2000 im Heilig-Geist-Stift an

Nachfolgerin Marina Bolenbach hat bereits im Jahr 2000 als junge Pflegefachkraft im Heilig Geist Stift angefangen. Im Laufe der Jahre qualifizierte sie sich im Bereich Gerontofachkraft, Qualitätsmanagement, Pflegedienstleitung und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen stetig weiter. Zuletzt stellte sie laut Pressemitteilung als stellvertretende Einrichtungsleitung erfolgreich ihre Eignung unter Beweis. Ab dem 1. März wird ihr die Gesamtverantwortung über Stiftung und Pflegeeinrichtung übertragen.

Icon Vergrößern Der frühere Dritte Bürgermeister Peter Graf wurde als Stiftungsrat und Vertreter des Vorsitzenden verabschiedet. Foto: Heilig-Geist-Stift Icon Schließen Schließen Der frühere Dritte Bürgermeister Peter Graf wurde als Stiftungsrat und Vertreter des Vorsitzenden verabschiedet. Foto: Heilig-Geist-Stift

Verabschiedet wurde in der jüngsten Sitzung auch der frühere Dritte Bürgermeister Peter Graf als Stiftungsrat und Vertreter des Vorsitzenden. Graf setzte sich über 26 Jahre für die Belange der Stiftung, der Bewohner, Angehörigen und Beschäftigten ein. Sein großes Anliegen war es in all den Jahren, nach Lösungen zu suchen, sodass die Pflege in der Einrichtung auch für Bürger und Bürgerinnen mit vergleichsweise geringerem Einkommen möglich bliebe.

Dillingens Dritte Bürgermeisterin Erika Schweizer wird Nachfolgerin im Stiftungsrat

Künftig nimmt die neue Dritte Bürgermeisterin Erika Schweizer die Nachfolge im Stiftungsrat ein. Der neu vereidigte Stadtrat und Seniorenreferent Christoph Balzer wird als beratendes Mitglied in den Stiftungsrat berufen. Oberbürgermeister Kunz dankte Siegfried Huber und Peter Graf für ihren jeweils über ein Vierteljahrhundert währenden engagierten Einsatz für das Heilig-Geist-Stift und wünschte Marina Bolenbach für ihre verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg. (AZ)