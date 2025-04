„Wir kommen zu denen, die nicht zu uns kommen können“

Dem Rockmusiker Siegfried Joachim „Siggi“ Schwarz, geboren am 28. Februar 1958 in Glött, Kreis Dillingen, wurde dieser Tage stellvertretend durch Heidenheims Oberbürgermeister Michael Salomo im vollbesetzten Congress-Zentrum das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Rund 1000 Gäste waren zu dem Festakt geladen, darunter auch die Familie des Rockmusikers, der in Heidenheim aufgewachsen ist.

Schwarz‘ Verdienste als Musiker und Förderer von benachteiligten Menschen gewürdigt

Mit der Auszeichnung werden Schwarz‘ besonderen Verdienste als Musiker, Produzent und Veranstalter von über 250 Benefizkonzerten seit Mitte der 1970er-Jahre gewürdigt. Zudem wurde er für die Förderung von Menschen mit Behinderung, Kranken, Obdach- und Mittellosen, regionalen Hospizeinrichtungen und vielen weiteren sozialen Einrichtungen geehrt. Daneben gilt die besondere Aufmerksamkeit des Musikers Siggi Schwarz auch regionalen Aktionen und Konzerten seit dem Jahr 2010 in der Vesperkirche Heidenheim, der Aktion „Freunde schaffen Freude“ in Dischingen sowie Regens Wagner in Glött.

Seit dem Jahr 2022 kommen noch Benefiz-Auftritte von „Siggi Schwarz and Friends“ in Kirchen im süddeutschen Raum mit dem Programm „Rock & Poesie“ hinzu. Nicht zu vergessen die Spendenaktionen für die Sendung SWR-Herzenssache in der er seine PRS-Gitarre, gemeinsam mit Gitarrenlegende Carlos Santana (er hat sie noch signiert) für krebskranke Kinder versteigert hat, oder die Versteigerung einer Fender „Eric Clapton Gitarre“, gemeinsam mit Peter Maffay für die Tabaluga-Stiftung.

Schwarz gab auch zahlreiche Benefizkonzerte für Menschen mit Behinderung

Darüber hinaus sind Wohngruppen der Lebenshilfe Heidenheim und Giengen mit Betreuern ebenso Gäste bei seinen Konzerten „Brenzpark Open Air“ in Heidenheim wie Angehörige der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik mit ihren Betreuern sowie schwerstkranke Kindern und Jugendlichen mit ihren Eltern. So konnten bereits insgesamt über 1000 Menschen mit Behinderung und Krankheit als Gäste von Siggi Schwarz bei diesen Konzerten mit dabei sein. Ganz nebenbei spielte Siggi Schwarz mit vielen bekannten und großartigen Rockmusikern aus aller Welt bis heute insgesamt über 3000 Livekonzerte. Seinen ersten Auftritt hatte er indes im Jahr 1973 im Jugendtreff Heidenheim.

„Ich konnte es nicht fassen“, sagt Schwarz über die Nachricht, dass ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik verliehen werden sollte, „weil mir die Vorstellung fehlte, weshalb ich diese hohe Auszeichnung erhalten sollte?“ Ändern würde die Auszeichnung für ihn und sein Engagement jedoch nichts: „Es nicht, dass ich davon abhängig mache, für wen, wann und wo ich mit meinen Musikern spiele. Denn Musik ist ein Bindeglied für alle Menschen. Und wenn die einen oder anderen nicht zu uns kommen können, kommen wir weiterhin zu ihnen. Ob mit oder ohne Bundesverdienstkreuz.“