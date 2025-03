So feiert Gundelfingen das Starkbierfest 2025

Im Bleichestadel startet am Samstag, 29. März, das Starkbierfest in Gundelfingen. „Im vergangenen Jahr haben wir es zum ersten Mal gemacht und es hat guten Anklang gefunden“, sagt Walter Hieber vom veranstaltenden Historischen Bürgerverein (HBV). Es gibt zünftige Gute-Laune-Blasmusik von „Brenzblech“, und „zwei Gundelfinger Mönche halten die Fastenpredigt“, ergänzt er. Wer diese Mönche sein werden, das soll eine Überraschung werden – die meisten Gundelfingerinnen und Gundelfinger sollten ihre Gesichter allerdings kennen. Jürgen Wille, der Vorsitzende des HBV, ist sich ebenso sicher: „Das wird eine Riesengaudi werden.“

Icon Galerie 65 Bilder Auf der Bleiche in Gundelfingen wurde das Starkbierfest gefeiert - mit allem Drum und Dran. Mit dabei waren auch die Gundremminger Gaudimusikanten sowie "Holzwurm" Coni.

Einlass in den Bleichestadel ist ab 18 Uhr. Eine Stunde später, um 19 Uhr, sticht Bürgermeister Dieter Nägele das erste Fass Starkbier an. Dieses stammt von der Härtsfelder Familienbrauerei Hald und wird „eigentlich nur noch zu dieser Jahreszeit hergestellt“, erklärt Wille. Denn die Mönche brauten den Gerstensaft mit weit mehr Alkoholgehalt als normalerweise früher traditionell in der Fastenzeit. Getrunken wurde es in dunklen Krügen, um zu verstecken, worum es sich handelt.

Etwa 200 Gäste passen in den Gundelfinger Bleichestadel

Beim Gundelfinger Starkbierfest gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Denn eine Platzreservierung ist nicht möglich. „Wir machen das nicht mehr“, so der HBV-Vorsitzende, denn es passen insgesamt etwa 200 Leute in den Bleichestadel. Und wenn Reservierungen nicht wahrgenommen würden, sei das sehr ärgerlich für andere Gäste, die einen Sitzplatz wollen.

Der Historische Bürgerverein will das Starkbierfest, das 2025 zum zweiten Mal stattfindet, fest in seine alljährlichen Termine aufnehmen, erklärt Wille. Ebenso wie den Kunst- und Kräutermarkt, der Mitte Mai parallel zum Frühjahresmarkt in der Innenstadt auf der Bleiche stattfinden wird. Auch die venezianischen Nächte, bei denen Gundelfingen zu „Klein Venedig“ wird, gehören zu diesen neuen Traditionsveranstaltungen, die der Verein etablieren will. Die Besucherzahlen seien bei allen Veranstaltungen gut, somit stehe der Fortführung – und somit weiteren großen Gaudis – nichts im Wege.