So läuft der bundesweite Warntag am 11. September im Landkreis Dillingen ab

Ein bundesweiter Warntag findet nach Angaben des Dillinger Landratsamts am Donnerstag, 11. September, statt. An diesem Aktionstag erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel.

Wie mehrere Landratsämter in Pressemitteilungen informieren, wird an diesem Warntag um circa 11 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossene Warnmultiplikatoren wie etwa Rundfunksender und App-Server gesendet. Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Smartphone-Benutzer erhalten die Warnung per Cell-Broadcast (keine App notwendig, reduzierter Textinhalt) und zusätzlich – installierte App vorausgesetzt – durch Warn-Apps wie „Nina“ oder „Biwapp“.

Am bundesweiten Warntag findet im Kreis Dillingen auch eine Sirenenprobe statt

Ebenfalls wird um etwa 11 Uhr eine Sirenenprobe im Landkreis Dillingen durchgeführt. Während der Sirenenprobe wird das Sirenensignal „1-minütiger Heulton“, ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute Länge, zu hören sein, das teilt das Dillinger Landratsamt mit. Durch die analoge und zusätzlich digitale Alarmierung der Sirenen könne es vorkommen, dass in Gebieten mit bereits auf Digitalfunk umgerüsteten Sirenen diese zweimal ausgelöst werden und daher auch zweimal in kurzen Abständen zu hören sein werden.

Für Sirenensignale gilt:

• Auf- und abschwellender Ton (eine Minute) bedeutet: „Es besteht eine Gefahr. Achten Sie auf Rundfunkdurchsagen und Meldungen in weiteren Warnmedien (zum Beispiel Nina-App)“

• Dauerton (eine Minute) bedeutet: „Entwarnung, die Gefahr besteht nicht mehr.“

An allen bereits auf die digitale Alarmierung umgerüsteten Standorten wird hierzu der einminütige Dauerton „Entwarnung“ um circa 11.45 Uhr zu hören sein, so das Landratsamt. Ziel dieses Testes sei es, die Sirenen nicht nur aktuell auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, sondern die Bevölkerung auch gleichzeitig mit dem Warnsignal vertraut zu machen. Beide Sirenensignale (Feuerwehralarm und Warnung der Bevölkerung) können über die Homepage des Landkreises Günzburg angehört werden.

Im Zeitraum vom 11. September, 11 Uhr, bis 18. September, 24 Uhr, können Sie unter www.warntag-umfrage.de zusätzlich an einer Online-Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum bundesweiten Warntag teilnehmen.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag finden Sie unter www.bundesweiter-warntag.de. (AZ)