Feuerwehrler mit eigener Kneippanlage

Die "Alten Herren" der Feuerwehr Aislingen haben eine eigene Naturkneippanlage. Allein das dürfte in Bayern oder gar Deutschland eine Seltenheit sein, schreibt uns Max Schuster aus Aislingen. "Alte Herren", kurz AH, steht für eine Gruppe von Mitgliedern, die 25 Jahre und mehr aktiven Feuerwehrdienst geleistet haben. Und mit Erika Schweizer, der Ersten Vorsitzenden des Kneippvereins Dillingen konnten die "Alten Herren" auch eine prominente „Kneipp-Patin“ gewinnen. Schweizer hat nun die ersten Schulungen direkt bei der Naturkneippanlage absolviert. In den Genuss kamen unter anderem die Sportler-Frauen des SV Aislingen und der Frauenbund Aislingen. Und diese hatten sichtlich Spaß, denn Schweizer konnte in ihrem lebhaften Vortrag viele praktische Beispiele und Anwendungen aus den Kneippschen Lehren vermitteln. Das Foto zeigt Erika Schweizer (Bildmitte) im Kreis der Sportlerfrauen des SV Aislingen und den Damen des Frauenbunds Aislingen. Foto: Max Schuster