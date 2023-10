Rapper Kay One elektrisiert Lauingen

Die zweite Party-Saison hat im Lauinger T-Club mit einem Hochkaräter der Deutschrap-Szene begonnen. Kay One hat am Freitagabend das Publikum in der Lauinger Diskothek begeistert. Vor ein paar Monaten hatten die Betreiber des Clubs bereits mit der Rapperin Katja Krasavice voll ins Schwarze getroffen, die Menge feierte die aus "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Musikerin. Kay One trat zusammen mit Zymba auf und heizte den Nachtschwärmern ordentlich ein. Zeit für in paar Selfies war dann auch noch. Foto: Harald Paul