Gute Aussichten im Landkreis Dillingen: Jetzt kommt richtiges Badewetter

Gute Nachrichten für alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis, die ihre Ferien daheim verbringen. Endlich können sie in die Seen springen. Das Wetter wird in den nächsten Tagen sommerlich warm. Das erklärt Benjamin Grimm aus Lauingen. Er ist unter anderem Wetterbeobachter für den Deutschen Wetterdienst, betreut mehrere Messstationen im Kreis Dillingen und ist der „Wetterfrosch“ unserer Zeitung.
Landkreis
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden