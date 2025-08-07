Icon Menü
Sommerliche Temperaturen im Landkreis Dillingen: Wetterexperte klärt auf!

Landkreis

Gute Aussichten im Landkreis Dillingen: Jetzt kommt richtiges Badewetter

Wetterexperte Benjamin Grimm aus Lauingen hat gute Nachrichten parat. Er verrät auch, welcher Ort im Landkreis Dillingen den Regenrekord im Juli aufgestellt hat.
Von Elli Höchstätter
    In den kommenden Tagen ist das Wetter ideal zum Abtauchen – wie etwa hier im Auwaldsee.
    In den kommenden Tagen ist das Wetter ideal zum Abtauchen – wie etwa hier im Auwaldsee. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

    Gute Nachrichten für alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis, die ihre Ferien daheim verbringen. Endlich können sie in die Seen springen. Das Wetter wird in den nächsten Tagen sommerlich warm. Das erklärt Benjamin Grimm aus Lauingen. Er ist unter anderem Wetterbeobachter für den Deutschen Wetterdienst, betreut mehrere Messstationen im Kreis Dillingen und ist der „Wetterfrosch“ unserer Zeitung.

