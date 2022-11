Die Sonderheimer warten immer noch auf Flüsterasphalt auf der Ortsdurchfahrt

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Höchstädter Stadtteil wird nicht viel diskutiert.

„Der Flüsterasphalt für die Höchstädter beziehungsweise Blindheimer Straße wurde vom Landratsamt bereits vor einigen Jahren von Ortsschild zu Ortsschild zugesichert – nicht mehr und nicht weniger“, erklärte Bürgermeister Gerrit Maneth. Er antwortete auf einen Vorschlag eines Besuchers am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung in Sonderheim. Aber es gab weitere Anfragen.