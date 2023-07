Dillinger Kreisbäuerin Annett Jung erhält den Bayerischen Verdienstorden

Plus Die Sonderheimerin hatte jüngst mit Markus Söder beim Landfrauentag auf dem Sofa geplaudert. Jetzt wird sie vom Ministerpräsidenten in München geehrt.

Im Februar noch hatte Kreisbäuerin Annett Jung mit Markus Söder beim Landfrauentag im Dillinger Stadtsaal auf dem Sofa geplaudert. Vor etwa 400 Besucherinnen ging es dabei um die Zukunft der Landwirtschaft. Jetzt hat Annett Jung den Bayerischen Ministerpräsidenten erneut getroffen. Söder hatte die Sonderheimerin am Mittwoch ins Antiquarium der Münchner Residenz eingeladen. Dort überreichte der Ministerpräsident Annett Jung den Bayerischen Verdienstorden.

In der Residenz wurden auch Prominente wie der Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin und die Wintersportler Viktoria Rebensburg und Eric Frenzel ausgezeichnet. Söder sagte in seiner Rede: „Die neuen Ordensträger haben große Leistungen für unser Land erbracht. Sie geben anderen Kraft, Unterstützung und Orientierung durch ihr Vorbild.“ Auch Annett Jung sei jetzt Mitglied "im exklusivsten Club Bayerns“. Maximal 2000 lebende Personen dürfen den Bayerischen Verdienstorden tragen.