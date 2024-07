Mann aus Bergenweiler brachte seine Partnerin um: Jetzt steht ein Urteil

Im Prozess um den Totschlag in Bergenweiler im Januar 2024 hat die Schwurgerichtskammer am Montag ihr Urteil gesprochen. Der 42-jährige Angeklagte erhielt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Lebensgefährtin im Januar mit zwei Messerstichen getötet hatte und ließ den Einwand der Verteidigung, er habe es nur getan, ums seine Tochter zu schützen, nicht gelten.

