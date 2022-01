Sontheim/Brenz

vor 32 Min.

Eine Sontheimerin hat ein Kinderbuch geschrieben

Plus Die Sontheimerin Petra Moser hat ein Kinderbuch geschrieben. „Der Eisbär und das Schnitzel“ soll bei Kindern ein Bewusstsein für Klimawandel schaffen.

Von Manfred F. Kubiak

Was hat der Eisbär mit dem Schnitzel zu schaffen? Nun, es kommt darauf an. Zum Beispiel darauf, wie man die Dinge miteinander verknüpft. Den Nordpol mit einem Mittagstisch in unseren Breiten. Unseren Fleischkonsum mit Treibhausgasen. Oder unsere Vorliebe fürs Fliegen und Autofahren mit dem Schmelzen von Eisfeldern. Womit wir mal wieder beim Klimawandel gelandet wären. Unter anderem.

