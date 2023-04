Die Firma Röhm in Sontheim hat einen neuen Technik-Geschäftsführer

Martin Kaufmann wechselt vom Heidenheimer Voith-Konzern zum Spann- und Greifmittel-Hersteller, der auch in Dillingen eine Niederlassung betreibt.

Neuverpflichtung bei der Röhm GmbH: Der Spann- und Greifmittelspezialist mit Sitz in Sontheim an der Brenz und einer Niederlassung in Dillingen hat mit Martin Kaufmann einen ehemaligen Top-Manager aus dem Voith-Konzern (Heidenheim) als neuen Chief Technical Officer (CTO) und Chief Operating Officer (COO) in die Geschäftsführung berufen. Der 51-Jährige löst dort Till Scharf ab, der das Unternehmen verlassen hat. Mit Gerhard Glanz als Sprecher bildet Martin Kaufmann ab sofort die Doppelspitze bei der Röhm GmbH.

Der Neue hat mehr als 15 Jahre Management-Erfahrung

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Martin Kaufmann einen erfahrenen Experten für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens gewinnen konnten. Wir haben nicht nur in der Produktion, sondern im gesamten technischen Umfeld jede Menge Potenzial, welches es zu heben gilt. Hier können wir das Know-how von Herrn Kaufmann hervorragend gebrauchen“, sagt Röhm-Geschäftsführer Gerhard Glanz.

Martin Kaufmann kommt mit mehr als 15 Jahren Management-Erfahrung im Gepäck, die er beim Voith-Konzern gesammelt hat. Zuletzt leitete Kaufmann als Executive Vice President und CEO die Voith Turbo Industry Division mit Hauptsitz in Crailsheim. Bei Röhm wird Kaufmann in erster Linie die Bereiche Produktion und Technik sowie die Verantwortung für die Supply Chain übernehmen. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und werde alles daran setzen, dass Röhm seine führende Rolle als innovativer Anbieter von Spann- und Greifmitteln weiter ausbauen kann. Wie die in den vergangenen Monaten neu vorgestellten Produkte und Lösungen zeigen, haben wir nicht nur ein enormes Innovationspotenzial, sondern auch den richtigen Spirit“, erklärt Kaufmann in einer Pressemitteilung.

Die Produkte werden in der Automobilindustrie eingesetzt

Die Röhm GmbH mit Hauptsitz in Sontheim an der Brenz (Baden-Württemberg) sowie den Produktionsstandorten in Dillingen (Bayern) und St. Georgen (Schwarzwald) ist spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von präzisen, robusten sowie langlebigen Spann- und Greifmitteln. Die Produkte werden laut Mitteilung weltweit von nahezu allen renommierten Herstellern aus den Bereichen Automobilindustrie, Bahntechnik, Uhren, Medizintechnik, Energietechnik sowie in der Holzbearbeitung eingesetzt. (AZ)

