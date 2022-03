Gebäuderiegel statt Lärmschutzwand: Pläne für Wohngebiet in Sontheim

Nachdem die letzten Grundstücke in Sontheim und Brenz verkauft sind, soll Nachschub geschaffen werden. Ob das klappt?

Ein Wohngebiet, ein Mischgebiet, ein Gewerbegebiet – und alle drei auf engem Raum. In Sachen Lärmschutz muss sich die Gemeinde Sontheim/Brenz im Landkreis Heidenheim bei der Entwicklung der drei Flächen daher besonders viele Gedanken machen. Jetzt steht fest, wie es mit der Weiherbraike II, am Franziskaweg und mit dem Gewerbegebiet K3023 weitergehen kann. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung alle drei Entwürfe zur öffentlichen Auslegung freigegeben. Behörden und Einwohner haben nach der Veröffentlichung 30 Tage Zeit, ihre Meinung kundzutun. Hier die wichtigsten Fakten und neuen Entwicklungen in Bezug auf die drei Gebiete.

Eine 5,5 Meter hohe Wand

Wohngebiet Weiherbraike II: Zur Verfügung stehen rund 3,9 Hektar, erweitert werden soll das bereits bestehende Gebiet Weiherbraike I in Richtung Süden zwischen Christophstraße, Lange Straße und Am Meilenstein. Untersuchungen zum Lärmschutz haben ergeben, dass an der östlichen Grenze der Fläche, also Am Meilenstein, zum Schutz der künftigen Bewohner Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das beauftragte G+H Ingenieurteam aus Giengen hat hierzu zwei Varianten erarbeitet: Zum einen könnte die 5,5 Meter hohe Lärmschutzwand von der Weiherbraike I her um etwa 290 Meter verlängert werden, zum anderen könnte ein geschlossener Gebäuderiegel entlang der Straße Am Meilenstein für Lärmschutz sorgen. Eine Lärmschutzwand wäre dann nur im Südwesten entlang des Siechenbachs unverzichtbar.

Können die Einfamilienhäuser auch wirklich gebaut werden?

Der Gemeinderat hat sich bei fünf Gegenstimmen für die zweite Variante entschieden. Positiv bewertet wurde, dass auf diese Weise mehr Wohnraum geschaffen werden kann. In Zahlen ausgedrückt: Im Vergleich zur Lärmschutzwand-Variante, bei der ausschließlich Einfamilienhäuser für schätzungsweise 166 Bewohner vorgesehen wären, können durch die Kombination aus 46 Einfamilienhäusern und Riegelbebauung circa 238 Einwohner in der Weiherbraike II ein Zuhause finden. Bedenken, dass der Bau der Einfamilienhäuser aufgeschoben werden muss, falls nicht gleich zu Beginn ein Investor für die Riegelbebauung gefunden werden kann, konnte der Planer ausräumen.

Die Zufahrt zum Gebiet soll über die Christophstraße (2x) und die Lange Straße erfolgen. Ein Anschluss an die Straße Am Meilenstein ist nicht vorgesehen. Denn: Dadurch würde die Riegelbebauung unterbrochen und somit die Schallschutzwirkung beeinträchtigt. Außerdem berge eine Ausfahrt in östlicher Richtung Gefahrenpotenzial.

Gewerbegebiet K3023: Hier geht es um eine Fläche von 10,8?Hektar zwischen Gundelfinger Straße, Am Meilenstein und des Wegs in Verlängerung der Christophstraße. Der Bebauungsplan soll noch einmal ausgelegt werden, nachdem nun die Ergebnisse des Lärmgutachtens eingearbeitet worden sind. Interessant sind die festgelegten Lärmkontingente für die Grundstücke. Dazu wurde das Gewerbegebiet in fünf Bereiche eingeteilt, in denen tagsüber zwischen 58 und 60 dB(A) pro Quadratmeter verursacht werden dürfen. Nachts liegen die Werte zwischen 41 und 45 dB(A).

Wasserzisternen werden abgelehnt

Zum Vergleich: Bei einem uneingeschränkten Gewerbegebiet dürfen am Tag wie in der Nacht 60 ?B(A) verursacht werden. Für die bereits bebauten Flächen im Süden werden keine Geräuschkontingente festgelegt. Hier bleibt also alles, wie es ist. Und auch die neuen Bauherren können beispielsweise durch die Abschirmung durch Gebäude oder andere Schallschutzmaßnahmen mehr Lärm machen, als die Kontingente vorsehen. Dazu muss allerdings bei der Baugenehmigung nachgewiesen werden, dass es an bestimmten Messpunkten nicht zu laut werden wird. Der Antrag der SPD-Fraktion, dass auf den Grundstücken verpflichtend Wasserzisternen gebaut werden müssen, wurde vom Gemeinderat bei sieben Ja- zu sieben Nein-Stimmen abgelehnt.

Mischgebiet Franziskaweg: Die 1,2 Hektar große Fläche an der Christophstraße (Grundstück der früheren Röhm-Villa) sollte bereits vor einigen Jahren neu bebaut werden. Der Investor hatte das Verfahren dann aber gestoppt. Inzwischen gibt es einen neuen Investor, der nun einen geänderten Entwurfsplan vorgelegt hat. Neu ist: Die Villa soll stehen bleiben, die Zufahrt zum Gebiet wird daher südlicher erfolgen. Näheres zur Zukunft der Villa wurde in der Gemeinderatssitzung nicht bekannt.

Gebaut werden sollen außerdem Einzel, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Da das Areal als Mischgebiet ausgewiesen wird, gelten höhere Lärmgrenzwerte. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist möglich.

Seitens des Bauamts soll noch geklärt werden, zu welchem Bebauungsplan der bestehende Feldweg in Verlängerung der Christophstraße, also zwischen dem Mischgebiet Franziskaweg und dem Gewerbegebiet, zählen soll. Hier geht es um eine Fläche von insgesamt 600 Quadratmetern, die man nicht brach liegen lassen will.