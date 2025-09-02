SPD/FDP- und Pro Höchstädt-Stadtratsfraktion fordert ein Areal für Tiny-Häuser

Zu einer Sommerklausur hat sich die SPD/FDP- und Pro Höchstädt-Stadtratsfraktion getroffen, um die Politik vor der Kommunalwahl abzustimmen. Wolfgang Konle, Jan Waschke (beide SPD), Günter Ballis (FDP) und Rainer Wanek (Pro Höchstädt) sprachen sich dabei unter anderem dafür aus, mehr Wohnraum und mehr Grün in der Stadt zu schaffen.

Höchstädt brauche dringend zusätzlichen und bezahlbaren Wohnraum. „Deshalb schlagen wir nach wie vor die Ausweisung eines Tiny-House-Areals vor und fordern weniger bürokratische Hürden bei Neubauten“, heißt es in der Pressemitteilung. Vorgaben wie in Wertingen, wo pro Wohnung zwei Stellplätze gefordert werden, schrecken nach Ansicht der Fraktion ab, statt zu fördern.

Fassadenbegrünung am Alten Rathaus in Höchstädt gefordert

Auch das Alte Rathaus sollte nicht mit Gewerbeflächen überplant, sondern für neuen Wohnraum genutzt werden – mitten im Zentrum und mit direktem Nutzen mit Fassadenbegrünung für die Stadt. Mehr Grün in der Stadt fördere die Aufenthaltsqualität.

„B16-Nordumfahrung als wichtigste Maßnahme für die Verkehrsentlastung“

Die Entlastung der Innenstadt gelinge nur, „wenn wir die B16-Nordumfahrung als wichtigste Maßnahme voranbringen“. Nebenschauplätze dürften nicht wichtiger erscheinen als diese zentrale Entwicklungschance für Höchstädt. Für den Stadtpark brauche es keine Vielzahl neuer Bürgerwerkstätten, sondern „umsetzbare und finanzierbare und schnelle Lösungen“, die dort für mehr Belebung sorgen. Die Fraktion habe einen Gedanken der CSU-Fraktion weiterentwickelt und hoffe auf eine Mehrheit im Stadtrat. (AZ)