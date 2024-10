Sperrung der B16 zwischen Lauingen und Gundelfingen wird aufgehoben

Autofahrer und Autofahrerinnen in der Region können aufatmen: Am Montagnachmittag soll die Bundesstraße 16 zwischen Lauingen und Gundelfingen wieder befahren werden können. Die Sperrung soll nach Angaben des Staatlichen Bauamts Krumbach im Laufe des Nachmittags aufgehoben werden.

B16 wurde auf rund drei Kilometern grundlegend erneuert

Die B 16, die im Landkreis Dillingen die wichtigste Verkehrsader ist, wurde im Bereich der Umfahrung Lauingen bis Gundelfingen seit dem 2. September auf rund drei Kilometern grundlegend erneuert. Neben einem neuen lärmmindernden Fahrbahnbelag und einer Verstärkung des Straßenaufbaus sind auch das Straßenequipment, wie Leitpfosten und Schutzplanken, ausgetauscht und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht worden.

Bauarbeiten „in guter Qualität ausgeführt“

Die Bauarbeiten habe die Firma Holl „trotz des sportlich gesteckten Zeitplans just in time und in guter Qualität ausgeführt“, teilt das Staatliche Bauamt mit. Am Montag, 21. Oktober, könne die B 16 im Laufe des frühen Nachmittags für den Verkehr wieder freigegeben werden. (bv/AZ)