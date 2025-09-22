Icon Menü
Landkreis Dillingen

Spinnen – bei vielen Menschen im Kreis Dillingen lösen sie Furcht und Ekel aus

Behörden und Verbände in der Region betonen dagegen die Bedeutung der Tiere für den Naturhaushalt. Warum es nicht ratsam ist, zum Hausschuh oder Staubsauger zu greifen.
Von Günter Stauch
    Jetzt drängen sie wieder in Häuser: die Spinnen, hier eine Kreuzspinne. Viele Menschen ekeln und fürchten sich vor den Tieren. Sie haben allerdings eine beachtliche Bedeutung für den Naturhaushalt.
    Jetzt drängen sie wieder in Häuser: die Spinnen, hier eine Kreuzspinne. Viele Menschen ekeln und fürchten sich vor den Tieren. Sie haben allerdings eine beachtliche Bedeutung für den Naturhaushalt. Foto: Michael Drak, stock.adobe.com

     „Herbstzeit ist Spinnenzeit.“ Wird es draußen kalt wie ungemütlich, suchen die achtbeinigen Krabbler ihren Weg nach drinnen. Dies wusste Rudolf Eser, Kommandant der Wertinger Feuerwehr, im November vor drei Jahren sehr wohl. Aber als der engagierte Brandschützer seinerzeit zum Einsatz in einen örtlichen Supermarkt gerufen wurde, kam er aus dem Staunen kaum heraus. Gewohnt, auch mal einem Biber, einem Storch oder anderen Exoten zu Hilfe zu eilen, fand er sich mit einer Riesenspinne in der Biobananen-Box konfrontiert, die eine Mittarbeiterin entdeckt hatte. Die vermeintliche gefährliche Spinnenart entpuppte sich zwar als eher harmlos. Aber das Echo im Netz fiel umso aufregender aus. Die Kommentare reichten von „Boa gruselig“ über „Oh Jessas“ bis „Pfui“ und „Ich werde hier wegziehen“.

