Spinnen – bei vielen Menschen im Kreis Dillingen lösen sie Furcht und Ekel aus

„Herbstzeit ist Spinnenzeit.“ Wird es draußen kalt wie ungemütlich, suchen die achtbeinigen Krabbler ihren Weg nach drinnen. Dies wusste Rudolf Eser, Kommandant der Wertinger Feuerwehr, im November vor drei Jahren sehr wohl. Aber als der engagierte Brandschützer seinerzeit zum Einsatz in einen örtlichen Supermarkt gerufen wurde, kam er aus dem Staunen kaum heraus. Gewohnt, auch mal einem Biber, einem Storch oder anderen Exoten zu Hilfe zu eilen, fand er sich mit einer Riesenspinne in der Biobananen-Box konfrontiert, die eine Mittarbeiterin entdeckt hatte. Die vermeintliche gefährliche Spinnenart entpuppte sich zwar als eher harmlos. Aber das Echo im Netz fiel umso aufregender aus. Die Kommentare reichten von „Boa gruselig“ über „Oh Jessas“ bis „Pfui“ und „Ich werde hier wegziehen“.
Landkreis Dillingen
