Die neue Spitze der Sagrada Família in Barcelona kommt aus Gundelfingen

Fast fünf Millionen Besucherinnen und Besucher bestaunen jedes Jahr die Sagrada Família in Barcelona. Die Kathedrale, deren Bau durch Eintritts- und Stiftungsgelder finanziert wird, ist ein Wahrzeichen der katalanischen Hauptstadt und einer ihrer 18 Türme wird bald der höchste Kirchturm der Welt sein: der Jesus-Turm mit 172,5 Metern. Damit wird er den bisherigen Rekordhalter, das Ulmer Münster, um zehn Meter überragen. Allerdings erst, nachdem jener Turm vollendet wird. Ein großes Kreuz, 17 Meter hoch und 13 Meter breit, etwa 100 Tonnen schwer und per Wendeltreppe begehbar, soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 den bereits mehr als 140 Jahre andauernden Bau der spanischen Basilika abschließen. Und dieses Kreuz entsteht gerade in Gundelfingen bei der Josef Gartner GmbH.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Barcelona Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Gartner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis