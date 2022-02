TV Gundelfingen: Die Handballer des TVG bestreiten Samstag (17 Uhr) ihr erstes Landesliga-Heimspiel seit dem 16. Oktober 2021. Bis zu diesem Datum hatten die Gärtnerstädter in der aktuellen Saison erst eine weitere Partie in der Kreissporthalle ausgetragen – wegen der Corona-Zwangspause. Auswärts konnten sie immerhin schon viermal auflaufen. Die Ausgangslage für das anstehende Kellerduell gegen den TV Immenstadt könnte besser sein. Mit nur einem Pluspunkt steht der TVG auf dem letzten Platz. Die Immenstädter haben als Vorletzter schon drei Zähler eingesammelt, allerdings bereits zwei Spiele mehr ausgetragen. „Wenn wir als Mannschaft über 60 Minuten zusammen kämpfen, können wir gegen Immenstadt gewinnen“, gibt sich TVG-Kapitän Tobias Bauer kämpferisch. In der Kreissporthalle besteht Maskenpflicht, auch am Platz.

Im „Vorspiel“ am Samstag um 15 Uhr erwarten die verlustpunktfreien Gundelfinger BOL-Frauen den Tabellenfünften TSV Göggingen. Das Hinspiel in Göggingen war alles andere als ein Selbstläufer, wurde nach verschlafenem Start aber letztlich vom TVG mit 29:21 gewonnen. Jetzt wollen die Gärtnerstädterinnen von Beginn an hellwach agieren und mit einer guten Abwehrleistung den nächsten Sieg einfahren. Vor allem das gute Gögginger Zusammenspiel mit dem Kreisläufer muss unterbunden werden. „Gegen die offensive Abwehr der Gäste haben wir im vergangenen Training weitere Lösungen gefunden,“ sagt TVG-Trainer Tobias Späth. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen: Unverhofft spielfrei sind die Bezirksoberliga-Männer des HSG an diesem Wochenende, weil Gast SG 1871 Augsburg/Gersthofen die Partie abgesagt hat. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Richtungsweisend ist das Bezirksklassen-Auswärtsspiel für die Herren II am Sonntag (14.30 Uhr) beim TSV Weißenhorn. Der positive Trend des Tabellenzweiten soll beim Dritten fortgesetzt werden. Die erst 2015 gegründete Weißenhorner Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren, vor allem in eigener Halle, als äußerst unangenehmer Gegner präsentiert. Für die HSG ist es nach den vermeintlich einfacheren Gegnern Meitingen und Dinkelscherben der erste härtere Prüfstein im Jahr 2022. „Danach kommen mit Günzburg und Ichenhausen zwei brutal enge Spiele. Wir werden am Wochenende also sehen, ob wir dafür bereit sind“, ordnete HSG-Coach Eric Mair die Bedeutung der Partie ein. Sein Team hat im Training akribisch an der Defensivarbeit sowie dem Umschaltspiel gefeilt. Die Personalsituation gestaltet sich derweil schwierig: Gleich sechs Stammkräfte fallen bei der HSG II verletzungs- oder krankheitsbedingt aus.

Erst vor zwei Wochen gewannen die HSG-Damen das Bezirksliga-Hinspiel gegen den Kissinger SC II daheim klar mit 35:21. Bereits am Sonntag bitten die Kissingerinnen nun zur Revanche in eigener Halle. Auch wenn die HSG als Tabellenzweiter und Favorit aufläuft, ist volle Konzentration zur ungewöhnlich frühen Anpfiffzeit um 11.15 Uhr angesagt. (hsg)

TSV Wertingen: Nach den erfreulichen Ergebnissen vom Wochenende ist jetzt zweimal eine dritte Mannschaft des TSV Haunstetten Gastgeber für die Bezirksliga-Männer und BOL-Frauen des TSV Wertingen: Um 18 Uhr laufen am Samstag die Damen beim Spitzenreiter auf, um 20 Uhr die Herren beim aktuellen Tabellenzweiten.

Das Hinspiel in Wertingen konnten die Haunstetterinnen knapp für sich entscheiden, taten sich gegen die unorthodoxe TSV-Spielweise jedoch weitaus schwerer, als es ihnen lieb war. Wertingens Coach Andreas Seitz muss jetzt auf einige Leistungsträgerinnen verzichten, andere Spielerinnen sind noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte: „Das Auswärtsspiel wird ein wichtiger Gradmesser. Es ist eine Frage der Moral, gegen den Spitzenreiter bestehen zu wollen“, sagt Seitz.

Im Anschluss laufen die Herren in Haunstetten auf. In den vergangenen Jahren war Wertingen zumeist nicht in der Lage, den Gastgebern auf Augenhöhe zu begegnen. Die Haunstetter stehen punktgleich, bei einem Spiel weniger als Wertingen, auf dem zweiten Platz und sind auf dem besten Weg Richtung Aufstiegsrunde. Dahin wollen aber auch die Zusamstädter. Sie reisen mit vollem Kader nach Augsburg und können auch auf die Unterstützung der A-Jugendspieler bauen. Gegen die resolute Abwehr der Gastgeber gilt es, keinen Zweikampf zu scheuen. TSV-Trainer Seitz: „Wenn wir in Haunstetten mithalten wollen, müssen wir einstecken können und um jedes Tor kämpfen. Geschenkt wird uns dort nichts!“

Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt die Landesliga-A-Jugend zu ihrem dritten Heimspiel in Folge den TSV Gilching. Nach der knappen Niederlage der Vorwoche ist die Motivation im Team umso höher, die nächsten beiden Zähler in der Gymnasiumhalle zu behalten. Außerdem steht die Revanche für die Hinspiel-Niederlage aus, als die Abwehr 39 Gegentreffer zuließ. Hier will Coach Biedermann eine deutliche Steigerung sehen. (ANSE)