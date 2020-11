vor 50 Min.

1. FC Heidenheim: Vom Fastaufsteiger zum Sorgenkind

Beim 1. FC Heidenheim läuft es nach dem knapp verpassten Sprung in die Bundesliga noch schleppend. Sie hoffen auf die Wende im Kellerderby gegen Würzburg.

Von Günther Herdin

Was waren das für packende Wochen im Sommer, als der 1. FC Heidenheim im Endspurt der Zweiten Bundesliga noch auf Platz drei sprang und in der anschließenden Relegation gegen Werder Bremen fast in die Beletage des deutschen Fußballs aufgestiegen wäre. Eine ganze Region fieberte mit dem Team von Trainer Frank Schmidt. Am Ende hat es nach einem 0:0 in Bremen und dem folgenden 2:2 zu Hause aufgrund der Auswärtstorregelung knapp nicht gereicht. Gut vier Monate später finden sich die Kicker vom Schlossberg vor dem Kellerduell gegen die Kickers aus Würzburg (Freitag, 18.30 Uhr) auf Platz 16 in Liga zwei wieder.

Was sind die Gründe, weshalb die Heidenheimer in der neuen Saison noch nicht so richtig in die Gänge gekommen sind? FCH-Fan Hans Schmid aus Weisingen, der seit vielen Jahren mit den Blau-Roten mitfiebert, sieht in der Transferpolitik des vergangenen Sommers die Ursachen für die momentane Flaute: „Die Verantwortlichen hätten unbedingt versuchen müssen, den Tim Kleindienst zu halten“, so seine Einschätzung. Der kopfballstarke Mittelstürmer fehle an allen Ecken und Enden. Nach dem Weggang von Kleindienst zum belgischen Europa-League-Teilnehmer KAA Gent hatte Hans Schmid gehofft, dass dessen Stammplatz im Sturmzentrum Stefan Schimmer einnehmen würde. Doch der aus Wertingen stammende Angreifer brachte es in den bisherigen sechs Saisonspielen erst auf einen Startelfeinsatz, fünfmal wurde der 26-Jährige eingewechselt. Auch die Abgänge von Niklas Dorsch (KAA Gent), Timo Beermann (VfL Osnabrück) und Sebastian Griesbeck (Union Berlin) konnten nach Ansicht von Hans Schmid noch nicht hundertprozentig kompensiert werden.

Hoffen auf Heidenheims Zugänge

Die Hoffnung, dass die Neuzugänge Christian Kühlwetter, Florian Pick (beide 1. FC Kaiserslautern), Jan Schöppner (SC Verl) und Dzenis Burnic (Borussia Dortmund) irgendwann einschlagen, hat Schmid nicht aufgegeben. „Vielleicht brauchen die halt eine gewisse Zeit“, sinniert der 76-Jährige. Zeit, welche das Team des 1. FC Heidenheim im heutigen Kellerduell gegen den Aufsteiger Würzburger Kickers nicht mehr hat: „Dieses Spiel müssen wir unbedingt gewinnen“, wird Hans Schmid seinem Lieblingsklub heute Abend vor dem Fernseher fest die Daumen drücken.

Auch Frank Lanzinger, Abteilungsleiter bei Eintracht Staufen, wünscht sich endlich den zweiten Saisonsieg des FCH. Im Gegensatz zu Hans Schmid macht er sich aber weniger Sorgen über den weiteren Saisonverlauf: „Der Frank Schmidt wird es sicherlich wieder richten“, ist er von den Qualitäten des in Bachhagel wohnenden Chefcoach überzeugt. Selbst Platz drei wie in der Vorsaison schreibt Lanzinger noch nicht ab.

„Die Saison ist noch jung und mit zwei, drei Siegen am Stück geht es in der Tabelle schnell nach oben“, so der 41-Jährige. Dass derzeit die Fußball-Stimmung in Heidenheim, wo Lanzinger als Marketingmanager arbeitet, nicht so ausgeprägt ist wie im Sommer, liege nicht an den Ergebnissen der Heidenheimer: „Die Leute machen sich hauptsächlich wegen Corona Sorgen“, beobachtet der Staufener. Gerade der in dieser Woche begonnene Lockdown-Ligth drücke die allgemeine Stimmung.

Ohne Fans fehlen auch Einnahmen

Die von der Politik getroffenen Einschränkungen – unter anderem das Zuschauerverbot bei Profispielen – hat auch für den 1. FC Heidenheim finanzielle Auswirkungen. Momentan entstehen dem FCH dadurch deutliche Einbußen in den Bereichen Ticketing, Hospitality, Merchandising und Catering. Auch Veranstaltungen außerhalb der Spieltage sind durch die derzeitige Verordnungslage nicht mehr möglich.

Dazu FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: „Dieser erneute Lockdown trifft uns so heftig wie viele andere Unternehmen in der Sport- und Veranstaltungsbranche, in der Kultur oder der Gastronomie.“ Sollten die Maßnahmen in den Dezember hinein verlängert werden, müsse der FCH dann zum zweiten Mal – nach dem vergangenen April und Mai – zum zweiten Mal Kurzarbeit anmelden.

