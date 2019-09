vor 34 Min.

113 Kilometer Höchstleistung: Fünf Lauinger beim Triathlon in Zell

Fünf Sportler des TV Lauingen starten beim Triathlon in Zell am See. Warum es für sie ein besonderes Erlebnis war.

70,3 Meilen oder 113 Kilometer lang ist die Wettkampfstrecke, die Claudia Höfer und Bernd Saule als Einzelstarter, Thomas Hörger, Johannes Huber und Axel Rothauszky gemeinsam als Staffel in Angriff nahmen.

1,9 Kilometer schwimmen im kristallklaren Wasser des Zeller Sees, 90 Kilometer auf der mit Höhenmetern gespickten, wunderschönen Runde durchs Salzburger Land und ein abschließender Halbmarathon entlang am Ufer des Sees und mitten durch die Stadt Zell am See – der absolute Saisonhöhepunkt für die fünf Ausdauerspezialisten vom TV Lauingen.

Fünf TVL-Sportler beim Triathlon in Zell am See

In ihrer Lieblingsdisziplin, dem Schwimmen, trumpfte Claudia Höfer auf und verließ schon nach 35 Minuten den See, um aufs Rennrad zu wechseln. Knapp zwei Minuten hinter ihr nahm Bernd Saule die anspruchsvolle Radstrecke in Angriff. „Vor allem der 13 Kilometer lange Anstieg zum Filzensattel mit bis zu 14 Prozent Steigung war hart“ sagte Bernd Saule und stieg nach 2:40 Stunden von seiner Zeitfahrmaschine. Nach einem schnellen Wechsel in die Laufschuhe ging es für die Triathleten auf die 21,1 Kilometer lange Laufstrecke. Dort ist es vor allem wichtig, gleichmäßig zu laufen und sich regelmäßig an den Trinkstationen zu versorgen. Irgendwann tut es natürlich jedem weh und mentale Stärke ist gefragt, um durchzuhalten.

In nur 6:07 Stunden absolvierte Claudia Höfer den gesamten Wettkampf und lief, angefeuert von mehreren tausend Zuschauern, ins Ziel. Dort wartete Vereinskollege Bernd, der den Wettkampf in 5:33 Stunden absolvierte.

Ein toller Triathlon vor herrlicher Kulisse

Als Staffel teilt man sich die Strecke durch drei. Trotzdem gibt man in seiner jeweiligen Disziplin alles. Thomas Hörger als Schwimmer, Johannes Huber als Radfahrer und Axel Rothauszky als Schlussläufer benötigten für die Strecke 5.40 Stunden. „Die Begeisterung der Zuschauer an der Strecke und die Emotionen im Ziel sind diese Anstrengungen allemal wert“, war das Resümee der Sportler hinsichtlich des tollen Triathlons vor herrlicher Kulisse. (pm)

