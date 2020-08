vor 51 Min.

1199 Buchungen und zwei neue Ehrenmitglieder

Der SV Aislingen zieht positive Bilanz und würdigt seine „Langjährigen“

„Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.“ Mit diesen Worten begrüßte Vorsitzende Andrea Sailer die Mitglieder des SV Aislingen zur Jahresversammlung – wegen Corona nicht im, sondern vor dem Sportheim. Mit genügend Abstand wurde das abgelaufene Vereinsjahr damit vier Monate später als zunächst geplant doch noch bilanziert.

Anlässlich des 70-jährigen Vereinsjubiläums und des 20-jährigen Vollmondjubiläums hatte man sich beim SVA im Jahr 2019 etwas Besonderes einfallen lassen: die Kapellenbergalm. Dank der hervorragenden Planung und Umsetzung wurden die Events und Feiern ein voller Erfolg. Die Abrechnung der Alm fiel gleich in den Beginn der Amtszeit von Kassenwartin Manuela Deininger, die diese Aufgabe mit Bravour meisterte. Insgesamt hatte sie 1199 Buchungen zu tätigen.

Es folgten die Berichte der Spartenleiter. Im Herrenbereich belegte die Fußball-Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Robert Walch den sechsten Platz. Die Zweite Mannschaft um Trainer Martin Mayer wurde Siebte. Das Kinderturnen wird weiterhin sehr gut angenommen, aktuell turnen 29 Buben und Mädchen aufgeteilt in zwei Gruppen im und ums Sportheim, je nach Wetter. Für die Damengymnastikgruppe referierte Leiterin Doris Pedd. Sie zählt 21 aktive Damen, die sich wöchentlich in der Turnhalle der Aschbergschule treffen. Auch die Seniorenriege im Alter zwischen 66 und 84 Jahren führte 37 Übungsstunden durch.

Einige Ehrennadeln für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft konnten wieder von Andrea Sailer und Rainer Wiedemann verteilt werden. Für 60 Jahre Treue zum Verein erhielt Johann Loibl eine Urkunde samt Präsent und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ein weiteres neues Ehrenmitglied ist Josef Englet (50 Jahre dabei). Zudem ist er nach seiner aktiven Spielerzeit seit 1981 in verschiedenen Ämtern im Verein aktiv. Andrea Sailer bedankte sich für so viel Engagement. SVA-„Allrounderin“ Elisabeth Sturm bekam für ihren Einsatz im Jugendbereich die Ehrennadel in Silber von der Bayerischen Sportjugend. (miruh)

