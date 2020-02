13.02.2020

1612 Mitglieder, 150000 Euro für die Kartei

Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller zieht wieder eine positive Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller blickten die Vorsitzenden Heinrich Magosch und Günter Sonner wieder auf zahlreiche Erfolge zurück. Magosch berichtete von den vielen Aktivitäten des Vereins, etwa dem traditionellen Groß-Lehrgang, den Lehrgängen der Bayerischen Taekwondo Union (BTU) und der Bayerischen Meisterschaft, die in Dillingen ausgerichtet wurden. Dabei erfordert der größte Verein der BTU mit seinen 1612 Mitgliedern einen gehörigen Verwaltungsaufwand.

Ein besonderer Höhepunkt war die Kampfsport-Tournee für die Kartei der Not. Seit 1985 veranstaltete Heinrich Magosch alle zwei Jahre große Showveranstaltungen für das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Dies erbrachte im vergangenen Jahr eine Rekordsumme, auch dank der großzügigen „Aufrundung“ des Betrags durch Andreas Kimmerle. Insgesamt wurden im Lauf der Jahre 150000 Euro für den guten Zweck „erkämpft“.

Zudem gelingt es schon über längere Zeit, eine erfolgreiche Mannschaft zu halten und immer wieder zu Höchstleistungen zu motivieren – ein gewaltiger organisatorischer Aufwand bei 50 Turnieren. Die zahlreichen Vorhaben und Erfolge spiegelten sich auch in den Berichten von Pressereferent Thomas Rapp. Schatzmeister Daniel Magosch führte mit großer Sorgfalt die Kasse.

Sonner und Magosch sind bestrebt, neben dem Leistungsbereich Technik, in dem sie seit 20 Jahren neben der SG Krumbach landes- und bundesweit führend sind, auch im Leistungsbereich Vollkontaktwettkampf konstante Erfolge zu erzielen. Topsportler des Clubs haben Turniere fast in ganz Europa besucht und waren immer an der Spitze dabei. Von 26 bayerischen Kadersportlern sind 22 aus dem Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller. Vier Sportler sind in den Nationalkader berufen.

Erfolgreich kehrten zwei Europameisterinnen und eine Vizemeisterin aus der Türkei zurück. Dies ist auch ein Erfolg der 67 Trainer mit Lizenz. Einige engagieren sich auch im Verband. Mustafa Gürel wurde in das Amt des Landesassistenztrainers Wettkampf berufen. Der Bundes-Breitensportreferent Hermann Betz übernahm auch das Amt des Landestrainers Freestyle und konnte dort 2019 schon beachtliche Erfolge erzielen. Marion Schrader ist Kampfrichterreferentin Technik in Bayern. Im vergangenen Jahr stellten sich 40 Sportler einer Schwarzgurtprüfung, wobei nur einer nicht bestanden hat. Bei jeder Danprüfung waren Sportler des Taekwondo-Clubs unter den Prüfungsbesten.

Für den Verein gab es auch einen traurigen Anlass für den Rückblick. Im Dezember starb der Vereinsgründer Hans Siegel. Er trieb auch die Gründung der Deutschen Taekwondo Union voran. An allen wichtigen Entwicklungen dieser Jahre war er maßgeblich beteiligt. Nach seiner Zeit als DTU-Präsident war er auch international tätig. Siegel war Vorstandsmitglied des Weltverbandes und Vizepräsident des europäischen Verbands. Für sein enormes Engagement wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. (TRA)

