17:55 Uhr

200 Fans sind beim Start der Buttenwiesener Turner mit dabei

Moritz Kraus an den Ringen: Er ist nach einem Wechsel zum USC München wieder zurück in der Riege des TSV Buttenwiesen.

Zweite Bundesliga: Der TSV Buttenwiesen startet am 10. Oktober mit einem Heimwettkampf in die verkürzte Saison 2020 – Neue Gesichter im Team und eine Chance für den eigenen Nachwuchs.

Von Florian Raab

Gute Nachrichten gibt es für alle Turnfans in der Region. Der TSV Buttenwiesen startet am 10. Oktober in die neue Zweitliga-Saison – und das nach dem aktuellen Stand sogar vor Zuschauern. Die Eintrittskarten für die beiden Heimwettkämpfe am 10. Oktober (Pfuhl) und 14. November (Schiltach) gibt es im Vorverkauf, da wegen der Corona-Beschränkungen nur 200 Besucher zugelassen sind. Am Tag des Wettkampfes werden lediglich Restkarten angeboten.

Die Saison 2020 wird nicht wie in den vergangenen Jahren ablaufen. Wegen Corona wird sie in einer verkürzten Form ausgetragen. Die acht Mannschaften der Zweiten Bundesliga Süd sind durch die DTL in zwei Gruppen unterteilt. So reduzieren sich die normalerweise sieben Wettkämpfe auf vier. Die ersten drei davon werden gegen die anderen Gruppenmitglieder ausgetragen, während der vierte und letzte Wettkampf gegen ein Team aus der anderen Gruppe stattfinden wird, um eine genaue Platzierung zu ermitteln.

Buttenwiesen am 10. Oktober gegen Pfuhl

Saisonstart für die Turner aus dem Zusamtal ist der Heimwettkampf am Samstag, 10. Oktober, gegen den TSV Pfuhl (Absteiger aus der Ersten Bundesliga). Der zweite Gegner ist dann der Aufsteiger aus der Dritten Bundesliga, VfL Kirchheim. Hier stehen der Wettkampfort und das Datum noch nicht fest, da das Team aus Kirchheim das Heimrecht eventuell an den TSV Buttenwiesen abgeben möchte. Am 14. November endet dann auch schon die Gruppenphase gegen die altbekannten Gegner aus Schiltach. Die TV-Turner konnten vergangenes Jahr die Meisterschaft in der Zweiten Liga Süd feiern.

Der Überkreuzwettkampf wird dann gegen ein Team aus der anderen Zweitliga-Süd-Gruppe stattfinden. Dort gehen Exquisa Oberbayern, der KTV Ries, der TG Allgäu und der TG Hanauerland an die Geräte. Angesetzt ist dieser für den 21. November. Austragungsort und Gegner stehen erst nach dem dritten Wettkampf fest.

Beim TSV Buttenwiesen hat sich nach dem Abschied von Kapitän Nicolai Ullrich und Routinier Anselm Schmid einiges getan. Mannschaftsführer Markus Sommer kann dieses Jahr auf ein starkes und verjüngtes Team zurückgreifen, mit dem eine bessere Platzierung als der sechste Platz 2019 erzielt werden soll.

Zwei Kapitäne beim TSV Buttenwiesen

Die Position des Kapitäns der Mannschaft teilen sich diese Saison Fabian Ullrich und Florian Raab. Beide langjährigen Mehrkämpfer mussten vergangenes Jahr die Wettkämpfe verletzungsbedingt von der Bank verfolgen. Lediglich am ersten Wettkampf konnte das Duo noch in das Wettkampfgeschehen eingreifen und mithelfen, einen wichtigen Sieg für den Klassenerhalt gegen den TSV Monheim sichern.

Das Trainerteam kann zudem auf die meisten Turner der letzten Saison zurückgreifen. Dazu gehören wieder die Youngster Elija Bach und Adrian Seifried, sein Bruder Johannes Seifried, Ringespezialist Rainer Maiershofer, der sprunggewaltige Mehrkämpfer Daniel Kehl und die „Inninger Unterstützung“, Christoph Leiner. Neu im Team aus dem eigenen Nachwuchs wird Martin Reschauer sein, der seine erste Saison im Bundesliga-Trikot bestreiten darf.

Zwei weitere neue Gesichter im Vergleich zu 2019 wird der TSV auch in seinen Reihen begrüßen dürfen. Das erste gehört zu Erik Mihan. Der junge Sportstudent aus Potsdam konnte für die nächsten Saisons als Mehrkämpfer verpflichtet werden. In den vergangenen Jahren startete er für den SC Cottbus in der Ersten Bundesliga. Von ihm ist das eine oder andere Wettkampf-Highlight zu erwarten. Das zweite Gesicht ist den langjährigen Fans bereits bekannt. Nach einem Ausflug zum USC München freut sich der TSV, Moritz Kraus wieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Er turnte als Nachwuchssportler bereits in Buttenwiesen und kommt nun als starker Mehrkämpfer zurück, um das Team zu unterstützen. Der Münchner ist an allen Geräten einsetzbar und soll eine echte Stütze sein.

Ausländerposition neu besetzt

Auch auf der Ausländerposition des TSV hat sich was verändert. Der Führungsriege gelang es, den Ukrainer Yevgen Yudenkov zu verpflichten. Er konnte im vergangenen Jahr auf der WM in Stuttgart die Qualifikation auf Platz 17 beenden. Auch dieser „Hochkaräter“ wird die TSV-Riege an allen Geräten unterstützen. Die Trainer können zudem wieder auf Jake Jarman zurückgreifen. Der junge Brite gilt als Mehrkämpfer und hat sich vergangene Saison in die Herzen der Fans geturnt. Besonders an Boden und Sprung zeigt er absolute Weltklasse-Schwierigkeiten. Das österreichische Duo Matthias Schwab und Vinzenz Höck steht ebenfalls bereit. Vervollständigt wird das Team durch den Ukrainer Oleksandr Petrenko. „Sascha“ lebt seit einiger Zeit in Augsburg und hat sich für die Saison an vier der sechs Geräte für das Team fit gemacht.

Der TSV Buttenwiesen blickt der Saison also mit einer schlagkräftigen Mannschaft entgegen. Im Moment bereiten sich alle Sportler intensiv auf den ersten Wettkampf am 10. Oktober vor und freuen sich auf die Möglichkeit, trotz Corona eine spannende Saison vor Publikum austragen zu dürfen. Die Besucher, die die Wettkämpfe live verfolgen wollen, werden gebeten sich frühzeitig an der Halle einzufinden. Es soll vermieden werden, dass sich durch Anstauungen bilden. Jeder Zuschauer sollte außerdem eine Nase-Mund-Bedeckung mit sich führen. Am zugewiesenen Platz darf diese dann abgenommen werden. Auf jeden Fall müssen den Verhaltensregeln und Anweisungen unserer Ordner Folge geleistet werden.

Vorverkaufstermine für die beiden Heimwettkämpfe am Samstag, 10. Oktober, 18 Uhr, gegen den TSV Pfuhl sowie Samstag, 14. November, 18 Uhr, gegen den TV Schiltach: TSV-Vereinsheim (Feldstraße 10, Buttenwiesen): Freitag, 2. Oktober, 17 bis 20 Uhr; Riedblickhalle: Donnerstag, 8. Oktober, 17 bis 20 Uhr; Samstag, 10. Oktober, 14 bis 16 Uhr (Restkarten)

Themen folgen