00:04 Uhr

3:3 ist zu wenig für Haunsheim – Abstieg

0:2- und 2:3-Rückstand ausgeglichen. Auch FCG-U23 liegt zweimal hinten

Das 3:3 nach 0:2-Rückstand im Nachholspiel am Donnerstag gegen Offingen war zwar ehrenwert, besiegelte aber letztlich den Abstieg des TSV Haunsheim aus der Fußball-Kreisliga West, weil Konkurrent Neumünster-U. am Freitagabend einen Punkt in Schretzheim holte (2:2). Die U23 des FC Gundelfingen kam am Donnerstag gegen Ellzee – wie schon im Hinspiel – nicht über ein Remis hinaus. Beim 2:2 mussten die Hausherren zweimal einen Rückstand aufholen – kein einfaches Unterfangen, da sie acht Akteure zu ersetzen hatten.

Die erste Hälfte plätscherte nach dem Motto „aus drei Chancen mach‘ drei Tore“ vor sich hin. Außer unzähligen individuellen Fehlern – vor allem aufseiten der Heimelf – hatte die Partie den Zuschauern außer der Treffer nicht viel zu bieten. Den Gästen reichten zwei Chancen zum 0:2-Zwischenstand nach einer halben Stunde. Lukas Kircher war jeweils der Torschütze (13./31.) Mit dem Halbzeitpfiff gelang Krpic der Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel nahm das Spiel an Fahrt auf. Erneut Krpic war in der 53. Minute per Strafstoß erfolgreich (Foul an M. Nieke). Allerdings dauerte es keine zehn Minuten, da hieß es schon wieder 2:3 durch Michael Bugajski. Die Gastgeber steckten nicht auf und glichen durch Collins Arbelo erneut aus (77.). Trotz sämtlicher Bemühungen reichte es jedoch nicht mehr zum erhofften Sieg. (WAHL)

TSV Haunsheim: Hördegen; G. Nieke (68., Collins Arbelo), M. Nieke, Chlebovic, Stangl (85., Oberfrank), Hommel, Seifried, Oberfrank (55., Ostertag), Pietsch (78. Ruchti), Wahl, Krpic; Tore: 0:1/0:2 Lukas Kircher (13./31.), 1:2/2:2 Yves Krpic (45./53.), 2:3 Michael Bugajski (62.), 3:3 Kevin Collins Arbelo (78.); SR: Eugen Jaskolka; Zuschauer: 80

Denkbar schlecht begann die Partie für die Gundelfinger. Bereits nach vier Minuten zeigte Schiedsrichter Veit Sieber auf den „Punkt“. Vorausgegangen war ein Foulspiel von FCG-Torwart Oliver Handschiegl. Dominik Seitz verwandelte sicher zur Gästeführung. Nach kurzer Unterbrechung wegen eines Wolkenbruchs glich Emanuel Ilias aus (28.). Einen scharf getretenen Freistoß durch Janik Noller konnte Torwart Weiß nicht festmachen, Ilias staubte ab. Das Unentschieden hielt allerdings nicht lange. Wieder schoss Dominik Seitz seine SpVgg in Führung (33.). Im letzten Spieldrittel drängten die Gastgeber. Matthias Beck stellte schließlich das 2:2-Endergebnis her (89.). Der eingewechselte Stefan Kerle hatte die Vorarbeit geleistet. (HOKO)

FCG U23: Handschiegl; Hurter, Wiedenmann, Ebel, Leimer, Beck, Baumgärtner, Güzel, Noller (60. Askar), Stegner (75. Kerle), Ilias (66. Gress); Tore: 0:1 D. Seitz (4.), 1:1 Ilias (28.), 1:2 D. Seitz (33.), 2:2 Beck (89.); Gelb-Rot 82.) A. Seitz (90.); SR: Veit Sieber; Zuschauer: 30

In der Nachholpartie am Freitagabend konnte der BCS sein Punktkonto etwas ausbauen. Das 0:1 verursachte durch ein Eigentor Sebastian Schreiber (20.), der sein Missgeschick aber sechs Minuten später mit dem 1:1 ausgebügelte. Nach knapp einer Stunde brachte Daniel Schaaf seine Schretzheimer sogar in Führung, ehe Bastian Horter in der 82. Minute noch der Ausgleich gelang. (CS)

Themen Folgen