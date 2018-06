vor 28 Min.

40 Teams in zwölf Stunden Lokalsport

Am Wochenende treten die Erwachsenen in Gundelfingen an

Von Nicole Grohmann

Nach dem tollen Jugendturnier am vergangenen Wochenende sind nun die A-Jugenden sowie die Damen- und Herrenmannschaften dran. Das 12. Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier geht am Samstag in die zweite Runde. Auch dieses Jahr findet im Vorfeld des Handballturniers ein Spiel der besonderen Art statt. Am Freitag wird Fußball-Dart auf einer sechs Meter großen Dartscheibe gespielt. Die Teams durchlaufen erst eine Gruppenphase und anschließend Platzierungsspiele. Wer mehr Punkte erreicht, entscheidet das Spiel. Wer es ruhiger angehen will, kann am Preisschafkopfturnier im Festzelt teilnehmen.

Die Handballspiele selbst beginnen am Samstag nach Eintreffen aller Mannschaften pünktlich um 12 Uhr. Wie in den Jahren zuvor kämpfen knapp 40 Mannschaften aus verschiedenen Bundesländern um den Turniersieg. Ein Spiel dauert zwei Mal 15 Minuten, sodass man sich an zwei Tagen auf nahezu zwölf Stunden Handballsport freuen kann. Sonntags ab 10 Uhr wird dann weitergespielt, bis dann im Laufe des Tages die Finalrunden stattfinden. Wer den Sieg am Sonntagnachmittag feiern wird, wird sich im Laufe des Turniers zeigen. Doch schon die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass nicht immer die top gesetzten Mannschaften das Turnier beherrschen.

Nach all der sportlichen Anstrengung folgt nach der letzten Turnierrunde am Samstag die Party im Festzelt. Diese steht diesmal ganz unter dem Motto „NEON“. Vorbeikommen kann jeder, der Eintritt ist frei. Für Musik ist gesorgt und die Damenmannschaft des TV Gundelfingen kümmert sich wieder um leckere Cocktails, und für Abkühlung ist vorgesorgt.

