60 Jahre und noch längst nicht matt Lokalsport

SC Dillingen feiert sein Jubiläum mit hochrangigen Auszeichnungen

Zum 60-jährigen Bestehen veranstaltete der Dillinger Schachclub eine Feier, die auch deswegen fröhlich war, weil der „diamantene“ Jubilar mit vielen Nachwuchsspielern in die Zukunft blickt. Vereinschef Manfred Forscht stellte fest, dass es inzwischen viele Schachbegeisterte vorziehen, im Internet zu spielen – und die Mitgliederzahlen damit zurückgehen. Vor zehn Jahren gab es in Nordschwaben 23 Schachclubs, derzeit sind es nur noch elf.

Mit knapp 100 Mitgliedern hat der Dillinger Verein aber keine Sorgen, er steht an vorderer Stelle in Schwaben sowie Bayern und betreut 23 Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. Während sich nahezu alle Mannschaften, die in der Landesliga spielen, mit Schachgroßmeistern und internationalen Meistern verstärken, sind alle Dillinger Spieler „Eigengewächse“.

Oberbürgermeister Frank Kunz, ebenso Ehrengast wie BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser und der Vorsitzende des Schachbezirks Schwaben, Otto Helmschrott, lobte den hervorragenden Ruf des SCD und dessen Erfolge. Strasser nahm die BLSV-Ehrungen vor. Für über 50-jährige Mitgliedschaft wurden Heinz Böhm, Erwin Gehringer und Eduard Sawicki ausgezeichnet, für über 30-jährige Tätigkeit als Kassenwart Adolf Kaps. Manfred Forscht erhielt eine Auszeichnung, die es vor einigen Jahren noch nicht gab: Die BLSV-Ehrennadel mit Kranz und Brillanten für 45 Jahre als Vorsitzender.

Forscht führte in einer Powerpoint-Präsentation die großen Erfolge des Vereins von 1958 bis heute vor. So wurde Helene Nuber 2007 bayerische Jugendmeisterin und erreichte den dritten Platz bei der deutschen Damenmeisterschaft. 2007 und 2008 wurde die U20 in Kelheim und Chemnitz Dritte der „Deutschen“. Blasius Nuber errang 2010 den 28. Platz bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Griechenland. Mit Schwester Helene wurde er 2011 deutscher Familienmeister. 2011 erhielten Blasius und Korbinian Nuber vom Weltverband den Titel eines FIDE-Meisters auf Lebenszeit verliehen.

Lilit Mkrtchian gewann bei der Schacholympiade in China 2015 die Goldmedaille mit Armenien. 2016 wurde Dr. Helene Giss (geb. Nuber) als beste Dame unter den 140 Teilnehmern deutsche Ärztemeisterin.

Auch als Veranstalter überzeugte der SC Dillingen. Neben einigen bayerischen Meisterschaften war der Schachverein 1978 und 1988 Ausrichter der deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft sowie im Jahr 2015 der deutschen Meisterschaft der Damen. (pm)

