04:32 Uhr

Absteiger TV Gundelfingen verliert trotz Führung

Die Niederlage der Gundelfinger Handball-Damen ist ein Spiegelbild der Saison. Damit verabschiedet sich das Team aus der Damen-Landesliga - mit einem festen Vorsatz.

Von Verena Mörzl

Gundelfingens Handball-Damen wollten das vorerst letzte Landesliga-Spiel unbedingt mit einem Sieg beenden. Dazu hat es gegen Herzogenaurach II am Ende in der Kreissporthalle nicht gereicht. Die Partie zeigt deutlich, weshalb der TVG die Klasse nicht halten konnte und als Tabellenvorletzter absteigt: Ein zunächst guter Spielverlauf wurde durch Verletzungspech und technische Fehler gestört. Am Ende reichte auch die Kraft nicht, um gegen die Gäste die Oberhand zu behalten – 26:30.

In den ersten Minuten war die Partie ausgeglichen, dann aber spielte sich Herzogenaurach einen Vorsprung von fünf Toren heraus. Die Abwehr der Gastgeberinnen agierte zu diesem Zeitpunkt ungeordnet. Eine Auszeit und die Ansage von Trainer Christof Traut fruchtete in der zweiten Hälfte der ersten 30 Minuten. Der TVG entwickelte ein ansehnliches Tempospiel, das Herzogenaurach in die Schranken verwies. Schnell ließ Gundelfingen den Vorsprung schmelzen und lag zur Halbzeit sogar in Führung – 14:13.

Wieder Verletzung beim TV Gundelfingen

In der Kabine kam Euphorie auf, das Konzept gegen die Gäste schien gefunden zu sein. Auf dem Spielfeld schlichen sich dann jedoch nach und nach mehr technische Fehler ein. Zunächst gelang es Gundelfingen noch, die Führung auszubauen. Das Polster von drei Toren hielt bis zur 42. Minute, ehe Gundelfingen den verletzungsbedingten Ausfall von Nicole Kerler verdauen musste. Dann ließ die Kraft nach, was sich zunächst in der Abwehr bemerkbar machte. Die Kreis- und Außenspielerinnen der Gäste glichen eine Viertelstunde vor Schluss zum Unentschieden aus. Ihnen gelangen zu einfache Tore.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Herzogenaurach nutzte eine Unterzahlphase der Gundelfingerinnen, um die Führung zurückzuerobern. Die Gastgeberinnen ließen jedoch nicht nach und Jana Kling glich in der 51. Minute noch einmal aus. Schon in der nächsten Minute wurde Gundelfingen durch die Rote Karte von Eva Gerstmayr (dreimal Zwei-Minuten-Strafe) aber erneut geschwächt. Die Gäste zogen auf 27:24 davon und Gundelfingen fehlten die Wechselmöglichkeiten auf der Bank, um noch einmal Kräfte zu mobilisieren.

Trotz des Abstiegs in die Bezirksoberliga bleibt das TVG-Team motiviert. Das Ziel Wiederaufstieg steht fest – darüber sind sich Spielerinnen, Trainer und Abteilungsleitung einig.

61 Bilder Im letzten Landesligaheimspiel keine Punkte für TVG Bild: Karl Aumiller

Themen Folgen