vor 27 Min.

Absturz vermieden

TVL-Derbysieg gegen Wertingen

Vor Wochenfrist hatten die Tischtennis-Cracks des TV Lauingen eine herbe 4:9-Niederlage beim Unteren Zusamtal kassiert, jetzt empfingen sie zum letzten Heimspiel der Bezirksklasse-A-Saison den TSV Wertingen. Die Derby-Gäste haben mit ähnlichen Besetzungsproblemen wie der TVL zu kämpfen, traten nun aber erstmals mit ihren vier Topspielern an. Dank einer geschlossenen Leistung gewann Lauingen 9:7 und wendete damit den Absturz ans Tabellenende ab.

In den Doppeln siegten Schmid/Heinisch und Lindenmayer/Pfiffner zur 2:1-Führung. Als in den Einzeln zunächst nur O. Lorenz und A. Mayer punkteten, stand es 4:5. Die folgenden drei Partien gingen in den fünften Satz. M. Heinsch gelang dabei ein Sieg. Dann brachten A. Lindenmayer, Mayer und J. Pfiffner die Gastgeber in Front. Das Schlussdoppel holten Schmid/Heinisch 3:1.

Die TVL-Herren II sicherten sich mit Siegen bei Villenbach III (10:0) und Höchstädt III (9:1) zwei Spieltage vor Schluss souverän den Meistertitel der Bezirksklasse D für 3er-Teams. A. Reiter, J. Pfiffner, H. Remiger, G. Weigelt, L. Hoang, A. Schmausz und T. Vu waren für Lauingen am Tisch. Die TVL-Buben P. Schneider, J. Schneider, F. Kleebaur und J. Schuster unterlagen bei Dillingen V (2:8) und den TTF Unteres Zusamtal (4:6). (OLO)

