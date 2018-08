09:28 Uhr

Aislingen braucht einen neuen Trainer Lokalsport

Der Fußballverein trennt sich mit sofortiger Wirkung von Falko Ballin. Ein Urgestein übernimmt.

Nach nur einem Spieltag in der neuen Saison trennen sich die Wege des SV Aislingen und seines Trainers Falko Ballin. Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einverständnis, heißt es vonseiten des Vereins. Falko Ballin übernahm die erste Mannschaft der Kapellenbergler zu Beginn der Saison 2017/18. Schnell fügte er sich in das Vereinsleben ein und genoss das Vertrauen der Spieler, Vereinsführung und Fans. Der Abstieg in die Kreisklasse tat diesem zunächst keinen Abbruch.

Vorerst coacht Tobias Bronnhuber

Doch auch danach reihte sich nun ein Misserfolg an den anderen, sodass der Trainer am vergangenen Sonntag seinen Ausstieg selbst anbot. „Wir haben lange überlegt und das Angebot schließlich doch angenommen. Es ist uns nicht leicht gefallen. Wir danken Falko für alles und wünschen ihm viel Erfolg für seine nächsten Aufgaben“, so die Abteilungsleiter Stefan Uhl und Benno Sailer. SVA-Urgestein Tobias Bronnhuber wird das Traineramt vorläufig übernehmen. (EST)

